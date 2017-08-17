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المزيد عن ZRX

معلومات سعر ZRX

ما هو ZRX

الوثيقة البيضاء لـ ZRX

الموقع الرسمي لـ ZRX

اقتصاد توكن ZRX

توقعات سعر ZRX

سجل ZRX

دليل شراء ZRX

محول عملة ZRX إلى الفيات

عقود ZRX الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ 0x (ZRX)

التحليل الفني اليوم لـ 0x (ZRX)

توفر صفحة 0x تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZRX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل 0x أدناه.

تغير سعر 0x (ZRX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.07557---7.36%-11.37%-27.72%
اعرف المزيد عن سعر 0x

المؤشرات الفنية الخاصة بـ 0x

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ 0x عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 9
حيادي 4
شراء 13
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 1شراء 12
المؤشرات الفنية:بيع قويبيع 8حيادي 3شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0755
0.0754
R2
0.0754
0.0754
R1
0.0754
0.0754
PP
0.0753
0.0753
S1
0.0753
0.0753
S2
0.0752
0.0753
S3
0.0752
0.0752

إشارات السوق الخاصة بـ 0x

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.09M
$4.81 M
$4.71 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ 0x

صافي التدفقسعر ZRXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.08
2026-08-16-$0.01 M0.08
2026-08-15$0.00 M0.08
2026-08-14$0.01 M0.08
2026-08-13$0.00 M0.08

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق 0x (ZRX) على MEXC

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الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZRX
$0.07555
$0.07555$0.07555
-1.42%
738.75K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ZRX إلى USD

المبلغ

ZRX
ZRX
USD
USD

1 ZRX = 0.07557 USD

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