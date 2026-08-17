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المزيد عن ZKJ

معلومات سعر ZKJ

ما هو ZKJ

الوثيقة البيضاء لـ ZKJ

الموقع الرسمي لـ ZKJ

اقتصاد توكن ZKJ

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التحليل الفني اليوم لـ Polyhedra Network (ZKJ)

التحليل الفني اليوم لـ Polyhedra Network (ZKJ)

توفر صفحة Polyhedra Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZKJ، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Polyhedra Network أدناه.

تغير سعر Polyhedra Network (ZKJ)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.005317---15.39%-19.93%-52.99%
اعرف المزيد عن سعر Polyhedra Network

تدفق رأس المال الخاص بـ Polyhedra Network

صافي التدفقسعر ZKJUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.04 M0.01
2026-08-15$0.02 M0.01
2026-08-14$0.05 M0.01
2026-08-13$0.01 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Polyhedra Network

تداول أسواق Polyhedra Network (ZKJ) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Polyhedra Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZKJ
$0.005317
$0.005317$0.005317
-2.93%
9.92M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ZKJ إلى USD

المبلغ

ZKJ
ZKJ
USD
USD

1 ZKJ = 0.005317 USD

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