توكنوميكس Polyhedra Network (ZKJ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Polyhedra Network (ZKJ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Polyhedra Network (ZKJ) Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3. الموقع الرسمي: https://polyhedra.network/ الوثيقة البيضاء: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3548606.3560652 مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xC71B5F631354BE6853eFe9C3Ab6b9590F8302e81 اشتر ZKJ الآن!

توكنوميكس Polyhedra Network (ZKJ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Polyhedra Network (ZKJ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 45.22M $ 45.22M $ 45.22M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 292.86M $ 292.86M $ 292.86M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 154.40M $ 154.40M $ 154.40M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4 $ 4 $ 4 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.15089761608218577 $ 0.15089761608218577 $ 0.15089761608218577 السعر الحالي: $ 0.1544 $ 0.1544 $ 0.1544 معرفة المزيد عن سعر Polyhedra Network (ZKJ)

توكنوميكس Polyhedra Network (ZKJ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Polyhedra Network (ZKJ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZKJ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZKJ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZKJ، استكشف السعر المباشر لتوكن ZKJ!

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