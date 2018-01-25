التحليل الفني اليوم لـ Zilliqa (ZIL) توفر صفحة Zilliqa تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZIL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Zilliqa أدناه. التسجيل

تغير سعر Zilliqa (ZIL) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.002735 -- -0.73% -4.14% -29.39%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Zilliqa

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Zilliqa عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 16 حيادي 7 شراء 3 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 10 حيادي 3 شراء 1 المؤشرات الفنية : بيع بيع 6 حيادي 4 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.002239 0.002238 R2 0.002238 0.002237 R1 0.002236 0.002237 PP 0.002235 0.002235 S1 0.002233 0.002234 S2 0.002232 0.002234 S3 0.00223 0.002232

إشارات السوق الخاصة بـ Zilliqa صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.12M $1.87 M $1.99 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.05M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.14 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.14M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.34 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.48 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Zilliqa صافي التدفق سعر ZILUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.00 2026-08-16 -$0.01 M 0.00 2026-08-15 -$0.01 M 0.00 2026-08-14 $0.00 M 0.00 2026-08-13 -$0.02 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Zilliqa (ZIL) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Zilliqa المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT ZIL $0.002743 $0.002743 $0.002743 +7.82% 21.41M (USDT) تداول