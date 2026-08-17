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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ZIGCOIN، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ZIGCOIN، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ZIG

معلومات سعر ZIG

ما هو ZIG

الوثيقة البيضاء لـ ZIG

الموقع الرسمي لـ ZIG

اقتصاد توكن ZIG

توقعات سعر ZIG

سجل ZIG

دليل شراء ZIG

محول عملة ZIG إلى الفيات

عقود ZIG الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ ZIGCOIN (ZIG)

التحليل الفني اليوم لـ ZIGCOIN (ZIG)

توفر صفحة ZIGCOIN تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZIG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ZIGCOIN أدناه.

تغير سعر ZIGCOIN (ZIG)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.038117---3.67%-10.67%-15.13%
اعرف المزيد عن سعر ZIGCOIN

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ZIGCOIN

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ZIGCOIN عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 1
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03851
0.03848
R2
0.03848
0.03847
R1
0.03847
0.03846
PP
0.03844
0.03844
S1
0.03843
0.03843
S2
0.0384
0.03842
S3
0.03839
0.0384

إشارات السوق الخاصة بـ ZIGCOIN

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.04M
$0.14 M
$0.17 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ ZIGCOIN

صافي التدفقسعر ZIGUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.88 M0.04
2026-08-16-$1.12 M0.04
2026-08-15-$0.19 M0.04
2026-08-14-$0.60 M0.04
2026-08-13-$0.25 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن ZIGCOIN

تداول أسواق ZIGCOIN (ZIG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ZIGCOIN المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZIG
$0.03809
$0.03809$0.03809
+5.63%
12.92M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ZIG إلى USD

المبلغ

ZIG
ZIG
USD
USD

1 ZIG = 0.038117 USD

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