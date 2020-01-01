التحليل الفني اليوم لـ Zest Protocol (ZEST) توفر صفحة Zest Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZEST، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Zest Protocol أدناه. التسجيل

تغير سعر Zest Protocol (ZEST) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.14013 -- -13.87% -35.57% +7.10%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Zest Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Zest Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 1 حيادي 3 شراء 22 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 1 حيادي 3 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.14045 0.14044 R2 0.14044 0.14044 R1 0.14044 0.14044 PP 0.14043 0.14043 S1 0.14043 0.14043 S2 0.14042 0.14043 S3 0.14042 0.14042

إشارات السوق الخاصة بـ Zest Protocol صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.33M $1.62 M $1.95 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.14 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.14 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.65 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.66 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Zest Protocol صافي التدفق سعر ZESTUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Zest Protocol (ZEST) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Zest Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT ZEST $0.14013 $0.14013 $0.14013 -4.84% 898.09K (USDT) تداول