شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Zest Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Zest Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ZEST

معلومات سعر ZEST

ما هو ZEST

الوثيقة البيضاء لـ ZEST

الموقع الرسمي لـ ZEST

اقتصاد توكن ZEST

توقعات سعر ZEST

سجل ZEST

دليل شراء ZEST

محول عملة ZEST إلى الفيات

عقود ZEST الفورية

ZEST عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Zest Protocol (ZEST)

التحليل الفني اليوم لـ Zest Protocol (ZEST)

توفر صفحة Zest Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZEST، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Zest Protocol أدناه.

تغير سعر Zest Protocol (ZEST)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.14013---13.87%-35.57%+7.10%
اعرف المزيد عن سعر Zest Protocol

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Zest Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Zest Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 1
حيادي 3
شراء 22
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 3شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.14045
0.14044
R2
0.14044
0.14044
R1
0.14044
0.14044
PP
0.14043
0.14043
S1
0.14043
0.14043
S2
0.14042
0.14043
S3
0.14042
0.14042

إشارات السوق الخاصة بـ Zest Protocol

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.33M
$1.62 M
$1.95 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.65 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.66 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Zest Protocol

صافي التدفقسعر ZESTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Zest Protocol

تداول أسواق Zest Protocol (ZEST) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Zest Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZEST
$0.14013
$0.14013$0.14013
-4.84%
898.09K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ZEST إلى USD

المبلغ

ZEST
ZEST
USD
USD

1 ZEST = 0.14013 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.