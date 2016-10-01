التحليل الفني اليوم لـ Zcash (ZEC) توفر صفحة Zcash تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZEC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Zcash أدناه. التسجيل

تغير سعر Zcash (ZEC) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $514.1 -- +2.64% -7.74% -9.07%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Zcash

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Zcash عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 3 شراء 16 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 5 حيادي 0 شراء 9 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 3 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 513.8733 513.8466 R2 513.8466 513.8313 R1 513.8333 513.8219 PP 513.8066 513.8066 S1 513.7933 513.7913 S2 513.7666 513.7819 S3 513.7533 513.7666

إشارات السوق الخاصة بـ Zcash صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -2.32M $12.27 M $14.58 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -1.27M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $132.33 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $133.61 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -3.05M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $381.99 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $385.04 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Zcash صافي التدفق سعر ZECUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$1.57 M 513.19 2026-08-16 $1.64 M 494.11 2026-08-15 $3.62 M 489.64 2026-08-14 -$2.69 M 487.99 2026-08-13 $1.98 M 487.98 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Zcash (ZEC) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Zcash المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT ZEC $513.96 $513.96 $513.96 +3.98% 5.08K (USDT) تداول / USDC ZEC $513.52 $513.52 $513.52 +4.07% 115.03 (USDT) تداول / USD1 ZEC $512.9 $512.9 $512.9 +3.93% 111.48 (USDT) تداول