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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Zcash، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Zcash، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ZEC

معلومات سعر ZEC

ما هو ZEC

الوثيقة البيضاء لـ ZEC

الموقع الرسمي لـ ZEC

اقتصاد توكن ZEC

توقعات سعر ZEC

سجل ZEC

دليل شراء ZEC

محول عملة ZEC إلى الفيات

عقود ZEC الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Zcash (ZEC)

التحليل الفني اليوم لـ Zcash (ZEC)

توفر صفحة Zcash تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZEC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Zcash أدناه.

تغير سعر Zcash (ZEC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$514.1--+2.64%-7.74%-9.07%
اعرف المزيد عن سعر Zcash

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Zcash

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Zcash عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 3
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 5حيادي 0شراء 9
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
513.8733
513.8466
R2
513.8466
513.8313
R1
513.8333
513.8219
PP
513.8066
513.8066
S1
513.7933
513.7913
S2
513.7666
513.7819
S3
513.7533
513.7666

إشارات السوق الخاصة بـ Zcash

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-2.32M
$12.27 M
$14.58 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-1.27M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$132.33 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$133.61 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-3.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$381.99 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$385.04 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Zcash

صافي التدفقسعر ZECUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$1.57 M513.19
2026-08-16$1.64 M494.11
2026-08-15$3.62 M489.64
2026-08-14-$2.69 M487.99
2026-08-13$1.98 M487.98

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Zcash

تداول أسواق Zcash (ZEC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Zcash المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZEC
$513.96
$513.96$513.96
+3.98%
5.08K (USDT)
/USDCZEC
$513.52
$513.52$513.52
+4.07%
115.03 (USDT)
/USD1ZEC
$512.9
$512.9$512.9
+3.93%
111.48 (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ZEC إلى USD

المبلغ

ZEC
ZEC
USD
USD

1 ZEC = 514.1 USD

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