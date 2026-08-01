حول يُونِس

يُونِس هو رمز ميم مدفوع بالمجتمع مستوحى من يونِس، النجم الساطع في كوميديا الفنون القتالية. إنه YvY. يزدهر يُونِس بعبثيته الخاصة، محتضنًا فكرة أن الأمر لا يتعلق بمنطقية الأمور، بل ببعث رسالة معينة. بوصفه رمزًا للفردية، يشجع يُونِس على أن تكون الشخصية الرئيسية، والتخلي عن القيود، واحتضان أفكارك وصوتك الفريدين. ومن خلال ذلك، ترتقي المجتمعات إلى حالة من التعبير عن الذات دون اعتذار، غير خائفة من أن تكون سخيفة وصادقة مع نفسها.

ما هو السعر الحالي لـ YOUNES؟

السعر المباشر لـ YOUNES (YOUNES) هو $ USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف YOUNES في السوق؟

تحتلّ YOUNES حاليًا المرتبة #9942 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $11222.01. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ YOUNES؟

يبلغ المعروض المتداول لـ YOUNES 999998201.24 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر YOUNES خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت YOUNES ضمن نطاق يتراوح بين $ (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$ (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد YOUNES عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت YOUNES أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $0.00815788، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول YOUNES اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ YOUNES؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.