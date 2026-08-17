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المزيد عن YFI

معلومات سعر YFI

ما هو YFI

الموقع الرسمي لـ YFI

اقتصاد توكن YFI

توقعات سعر YFI

سجل YFI

دليل شراء YFI

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التحليل الفني اليوم لـ YearnFinance (YFI)

التحليل الفني اليوم لـ YearnFinance (YFI)

توفر صفحة YearnFinance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ YFI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل YearnFinance أدناه.

تغير سعر YearnFinance (YFI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1,943.7---4.29%-6.52%-21.08%
اعرف المزيد عن سعر YearnFinance

المؤشرات الفنية الخاصة بـ YearnFinance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ YearnFinance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 4
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 9حيادي 1شراء 4
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 3شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
1,942.3333
1,941.6666
R2
1,941.6666
1,941.2846
R1
1,941.3333
1,941.0486
PP
1,940.6666
1,940.6666
S1
1,940.3333
1,940.2846
S2
1,939.6666
1,940.0486
S3
1,939.3333
1,939.6666

إشارات السوق الخاصة بـ YearnFinance

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.15M
$2.13 M
$1.98 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.11 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.11 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.24 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.25 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ YearnFinance

صافي التدفقسعر YFIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M1,946.50
2026-08-16$0.03 M1,977.20
2026-08-15$0.01 M1,969.90
2026-08-14-$0.03 M1,912.40
2026-08-13-$0.01 M1,909.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن YearnFinance

تداول أسواق YearnFinance (YFI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر YearnFinance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTYFI
$1,943.3
$1,943.3$1,943.3
-1.70%
32.15 (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة YFI إلى USD

المبلغ

YFI
YFI
USD
USD

1 YFI = 1,943.7 USD

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