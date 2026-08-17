التحليل الفني اليوم لـ YearnFinance (YFI) توفر صفحة YearnFinance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ YFI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل YearnFinance أدناه. التسجيل

تغير سعر YearnFinance (YFI) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $1,943.7 -- -4.29% -6.52% -21.08%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ YearnFinance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ YearnFinance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 15 حيادي 4 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 9 حيادي 1 شراء 4 المؤشرات الفنية : بيع بيع 6 حيادي 3 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 1,942.3333 1,941.6666 R2 1,941.6666 1,941.2846 R1 1,941.3333 1,941.0486 PP 1,940.6666 1,940.6666 S1 1,940.3333 1,940.2846 S2 1,939.6666 1,940.0486 S3 1,939.3333 1,939.6666

إشارات السوق الخاصة بـ YearnFinance صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.15M $2.13 M $1.98 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.11 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.11 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.24 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.25 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ YearnFinance صافي التدفق سعر YFIUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.01 M 1,946.50 2026-08-16 $0.03 M 1,977.20 2026-08-15 $0.01 M 1,969.90 2026-08-14 -$0.03 M 1,912.40 2026-08-13 -$0.01 M 1,909.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق YearnFinance (YFI) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر YearnFinance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT YFI $1,943.3 $1,943.3 $1,943.3 -1.70% 32.15 (USDT) تداول