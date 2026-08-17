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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Verge، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Verge، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن XVG

معلومات سعر XVG

ما هو XVG

الوثيقة البيضاء لـ XVG

الموقع الرسمي لـ XVG

اقتصاد توكن XVG

توقعات سعر XVG

سجل XVG

دليل شراء XVG

محول عملة XVG إلى الفيات

عقود XVG الفورية

XVG عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Verge (XVG)

التحليل الفني اليوم لـ Verge (XVG)

توفر صفحة Verge تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XVG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Verge أدناه.

تغير سعر Verge (XVG)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.002028---6.29%-0.05%-36.17%
اعرف المزيد عن سعر Verge

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Verge

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Verge عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 5
شراء 10
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 2شراء 8
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 3شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.002033
0.002032
R2
0.002032
0.002032
R1
0.002032
0.002032
PP
0.002031
0.002031
S1
0.002031
0.002031
S2
0.00203
0.002031
S3
0.00203
0.00203

إشارات السوق الخاصة بـ Verge

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.57M
$10.12 M
$10.70 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Verge

صافي التدفقسعر XVGUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.00
2026-08-16-$0.01 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Verge (XVG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Verge المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXVG
$0.002028
$0.002028$0.002028
-1.64%
31.49M (USDT)
/USDCXVG
$0.002026
$0.002026$0.002026
-1.69%
27.31M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة XVG إلى USD

المبلغ

XVG
XVG
USD
USD

1 XVG = 0.002027 USD

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