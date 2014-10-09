توكنوميكس Verge (XVG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Verge (XVG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Verge (XVG) The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016. الموقع الرسمي: http://vergecurrency.com/ الوثيقة البيضاء: https://vergecurrency.com/static/blackpaper/verge-blackpaper-v5.0.pdf مستكشف الكتل: https://verge-blockchain.info/ اشتر XVG الآن!

توكنوميكس Verge (XVG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Verge (XVG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 106.17M $ 106.17M $ 106.17M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 16.52B $ 16.52B $ 16.52B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.113 $ 0.113 $ 0.113 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 السعر الحالي: $ 0.006426 $ 0.006426 $ 0.006426 معرفة المزيد عن سعر Verge (XVG)

توكنوميكس Verge (XVG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Verge (XVG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XVG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XVG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XVG، استكشف السعر المباشر لتوكن XVG!

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