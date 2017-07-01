التحليل الفني اليوم لـ Tezos (XTZ) توفر صفحة Tezos تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XTZ، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Tezos أدناه. التسجيل

تغير سعر Tezos (XTZ) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.1975 -- -0.21% -10.40% -40.94%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Tezos

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Tezos عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 11 حيادي 8 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 10 حيادي 4 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 1 حيادي 4 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.1973 0.1973 R2 0.1973 0.1972 R1 0.1972 0.1972 PP 0.1972 0.1972 S1 0.1971 0.1971 S2 0.1971 0.1971 S3 0.197 0.1971

إشارات السوق الخاصة بـ Tezos صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.08M $3.29 M $3.20 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.06 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.42 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.45 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Tezos صافي التدفق سعر XTZUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.13 M 0.20 2026-08-16 $0.05 M 0.20 2026-08-15 -$0.02 M 0.20 2026-08-14 $0.00 M 0.19 2026-08-13 -$0.02 M 0.19 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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