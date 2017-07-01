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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Tezos، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Tezos، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن XTZ

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ما هو XTZ

الوثيقة البيضاء لـ XTZ

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التحليل الفني اليوم لـ Tezos (XTZ)

التحليل الفني اليوم لـ Tezos (XTZ)

توفر صفحة Tezos تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XTZ، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Tezos أدناه.

تغير سعر Tezos (XTZ)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1975---0.21%-10.40%-40.94%
اعرف المزيد عن سعر Tezos

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Tezos

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Tezos عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 11
حيادي 8
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 10حيادي 4شراء 0
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 4شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1973
0.1973
R2
0.1973
0.1972
R1
0.1972
0.1972
PP
0.1972
0.1972
S1
0.1971
0.1971
S2
0.1971
0.1971
S3
0.197
0.1971

إشارات السوق الخاصة بـ Tezos

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.08M
$3.29 M
$3.20 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.42 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.45 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Tezos

صافي التدفقسعر XTZUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.13 M0.20
2026-08-16$0.05 M0.20
2026-08-15-$0.02 M0.20
2026-08-14$0.00 M0.19
2026-08-13-$0.02 M0.19

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Tezos (XTZ) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Tezos المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXTZ
$0.1975
$0.1975$0.1975
+0.10%
418.85K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة XTZ إلى USD

المبلغ

XTZ
XTZ
USD
USD

1 XTZ = 0.1975 USD

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