التحليل الفني اليوم لـ Monero (XMR) توفر صفحة Monero تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XMR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Monero أدناه. التسجيل

تغير سعر Monero (XMR) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $412.99 -- +5.38% +24.03% +4.59%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Monero

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Monero عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 15 حيادي 3 شراء 8 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 12 حيادي 0 شراء 2 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 3 شراء 6 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 413.76 413.7 R2 413.7 413.6312 R1 413.58 413.5887 PP 413.52 413.52 S1 413.4 413.4512 S2 413.34 413.4087 S3 413.2199 413.34

إشارات السوق الخاصة بـ Monero صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.08M $8.18 M $8.26 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.28M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $5.16 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $5.44 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $12.22 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $12.20 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Monero صافي التدفق سعر XMRUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.29 M 413.03 2026-08-16 $0.34 M 414.52 2026-08-15 $2.24 M 407.81 2026-08-14 $1.49 M 398.21 2026-08-13 $1.35 M 399.43 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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