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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Monero، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Monero، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن XMR

معلومات سعر XMR

ما هو XMR

الوثيقة البيضاء لـ XMR

الموقع الرسمي لـ XMR

اقتصاد توكن XMR

توقعات سعر XMR

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محول عملة XMR إلى الفيات

عقود XMR الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Monero (XMR)

التحليل الفني اليوم لـ Monero (XMR)

توفر صفحة Monero تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XMR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Monero أدناه.

تغير سعر Monero (XMR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$412.99--+5.38%+24.03%+4.59%
اعرف المزيد عن سعر Monero

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Monero

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Monero عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 3
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 0شراء 2
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 3شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
413.76
413.7
R2
413.7
413.6312
R1
413.58
413.5887
PP
413.52
413.52
S1
413.4
413.4512
S2
413.34
413.4087
S3
413.2199
413.34

إشارات السوق الخاصة بـ Monero

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.08M
$8.18 M
$8.26 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.28M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$5.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$5.44 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$12.22 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$12.20 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Monero

صافي التدفقسعر XMRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.29 M413.03
2026-08-16$0.34 M414.52
2026-08-15$2.24 M407.81
2026-08-14$1.49 M398.21
2026-08-13$1.35 M399.43

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Monero

تداول أسواق Monero (XMR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Monero المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXMR
$412.99
$412.99$412.99
-0.36%
4.83K (USDT)
/USDCXMR
$413.11
$413.11$413.11
-0.10%
185.78 (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة XMR إلى USD

المبلغ

XMR
XMR
USD
USD

1 XMR = 412.99 USD

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