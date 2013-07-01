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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Stellar، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Stellar، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن XLM

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ما هو XLM

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الموقع الرسمي لـ XLM

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التحليل الفني اليوم لـ Stellar (XLM)

التحليل الفني اليوم لـ Stellar (XLM)

توفر صفحة Stellar تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XLM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Stellar أدناه.

تغير سعر Stellar (XLM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1578---2.78%-15.67%+8.97%
اعرف المزيد عن سعر Stellar

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Stellar

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Stellar عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 1
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 0شراء 1
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 1شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.15764
0.15763
R2
0.15763
0.15762
R1
0.15762
0.15762
PP
0.15761
0.15761
S1
0.1576
0.1576
S2
0.15759
0.1576
S3
0.15758
0.15759

إشارات السوق الخاصة بـ Stellar

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-3.85M
$24.37 M
$28.21 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.63M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$13.36 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$14.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.53M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$41.45 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$40.92 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Stellar

صافي التدفقسعر XLMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.02 M0.16
2026-08-16$0.40 M0.16
2026-08-15-$0.16 M0.16
2026-08-14-$0.65 M0.16
2026-08-13-$0.42 M0.16

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Stellar (XLM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Stellar المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXLM
$0.1578
$0.1578$0.1578
-0.18%
1.37M (USDT)
/USDCXLM
$0.1577
$0.1577$0.1577
-0.25%
487.67K (USDT)
/BTCXLM
$0.00000247
$0.00000247$0.00000247
-1.31%
60.42K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة XLM إلى USD

المبلغ

XLM
XLM
USD
USD

1 XLM = 0.1578 USD

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