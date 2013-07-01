التحليل الفني اليوم لـ Stellar (XLM) توفر صفحة Stellar تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XLM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Stellar أدناه. التسجيل

تغير سعر Stellar (XLM) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.1578 -- -2.78% -15.67% +8.97%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Stellar

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Stellar عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 16 حيادي 1 شراء 9 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 13 حيادي 0 شراء 1 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 1 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.15764 0.15763 R2 0.15763 0.15762 R1 0.15762 0.15762 PP 0.15761 0.15761 S1 0.1576 0.1576 S2 0.15759 0.1576 S3 0.15758 0.15759

إشارات السوق الخاصة بـ Stellar صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -3.85M $24.37 M $28.21 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.63M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $13.36 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $14.00 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.53M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $41.45 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $40.92 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Stellar صافي التدفق سعر XLMUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.02 M 0.16 2026-08-16 $0.40 M 0.16 2026-08-15 -$0.16 M 0.16 2026-08-14 -$0.65 M 0.16 2026-08-13 -$0.42 M 0.16 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Stellar (XLM) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Stellar المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT XLM $0.1578 $0.1578 $0.1578 -0.18% 1.37M (USDT) تداول / USDC XLM $0.1577 $0.1577 $0.1577 -0.25% 487.67K (USDT) تداول / BTC XLM $0.00000247 $0.00000247 $0.00000247 -1.31% 60.42K (USDT) تداول