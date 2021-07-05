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المزيد عن XEC

معلومات سعر XEC

ما هو XEC

الوثيقة البيضاء لـ XEC

الموقع الرسمي لـ XEC

اقتصاد توكن XEC

توقعات سعر XEC

سجل XEC

دليل شراء XEC

محول عملة XEC إلى الفيات

عقود XEC الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ XEC (XEC)

التحليل الفني اليوم لـ XEC (XEC)

توفر صفحة XEC تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XEC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل XEC أدناه.

تغير سعر XEC (XEC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.000006324---7.33%-36.23%-13.45%
اعرف المزيد عن سعر XEC

المؤشرات الفنية الخاصة بـ XEC

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ XEC عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 2
شراء 13
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 0شراء 10
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.000006308
0.000006307
R2
0.000006307
0.000006307
R1
0.000006307
0.000006307
PP
0.000006306
0.000006306
S1
0.000006306
0.000006306
S2
0.000006305
0.000006306
S3
0.000006305
0.000006305

إشارات السوق الخاصة بـ XEC

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.12M
$1.05 M
$1.17 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.05 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ XEC

صافي التدفقسعر XECUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.04 M0.00
2026-08-16-$0.03 M0.00
2026-08-15-$0.02 M0.00
2026-08-14$0.04 M0.00
2026-08-13-$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق XEC (XEC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر XEC المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXEC
$0.000006324
$0.000006324$0.000006324
-1.49%
14.91B (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة XEC إلى USD

المبلغ

XEC
XEC
USD
USD

1 XEC = 0.000006324 USD

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