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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Wootrade Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Wootrade Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن WOO

معلومات سعر WOO

ما هو WOO

الوثيقة البيضاء لـ WOO

الموقع الرسمي لـ WOO

اقتصاد توكن WOO

توقعات سعر WOO

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التحليل الفني اليوم لـ Wootrade Network (WOO)

التحليل الفني اليوم لـ Wootrade Network (WOO)

توفر صفحة Wootrade Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WOO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Wootrade Network أدناه.

تغير سعر Wootrade Network (WOO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01046---7.44%-13.99%-37.71%
اعرف المزيد عن سعر Wootrade Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Wootrade Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Wootrade Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 5
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 1شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 4شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01046
0.01045
R2
0.01045
0.01045
R1
0.01045
0.01045
PP
0.01044
0.01044
S1
0.01044
0.01044
S2
0.01043
0.01044
S3
0.01043
0.01043

إشارات السوق الخاصة بـ Wootrade Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.07M
$6.88 M
$6.95 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.19 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.15 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.35 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.31 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Wootrade Network

صافي التدفقسعر WOOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.01
2026-08-16$0.02 M0.01
2026-08-15-$0.02 M0.01
2026-08-14$0.04 M0.01
2026-08-13$0.03 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Wootrade Network

تداول أسواق Wootrade Network (WOO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Wootrade Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWOO
$0.01046
$0.01046$0.01046
-1.96%
5.27M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة WOO إلى USD

المبلغ

WOO
WOO
USD
USD

1 WOO = 0.01046 USD

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