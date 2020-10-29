التحليل الفني اليوم لـ Wootrade Network (WOO) توفر صفحة Wootrade Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WOO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Wootrade Network أدناه. التسجيل

تغير سعر Wootrade Network (WOO) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.01046 -- -7.44% -13.99% -37.71%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Wootrade Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Wootrade Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 15 حيادي 5 شراء 6 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 13 حيادي 1 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 4 شراء 6 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01046 0.01045 R2 0.01045 0.01045 R1 0.01045 0.01045 PP 0.01044 0.01044 S1 0.01044 0.01044 S2 0.01043 0.01044 S3 0.01043 0.01043

إشارات السوق الخاصة بـ Wootrade Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.07M $6.88 M $6.95 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.19 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.15 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.35 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.31 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Wootrade Network صافي التدفق سعر WOOUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.03 M 0.01 2026-08-16 $0.02 M 0.01 2026-08-15 -$0.02 M 0.01 2026-08-14 $0.04 M 0.01 2026-08-13 $0.03 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Wootrade Network (WOO) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Wootrade Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT WOO $0.01046 $0.01046 $0.01046 -1.96% 5.27M (USDT) تداول