التحليل الفني اليوم لـ Worldcoin (WLD) توفر صفحة Worldcoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WLD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Worldcoin أدناه. التسجيل

تغير سعر Worldcoin (WLD) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.3583 -- +4.18% -3.35% +49.54%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Worldcoin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Worldcoin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 5 شراء 13 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 3 حيادي 1 شراء 10 المؤشرات الفنية : بيع بيع 5 حيادي 4 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.3584 0.3582 R2 0.3582 0.358 R1 0.3581 0.358 PP 0.3579 0.3579 S1 0.3578 0.3577 S2 0.3576 0.3577 S3 0.3575 0.3576

إشارات السوق الخاصة بـ Worldcoin صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -1.74M $32.17 M $33.91 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.10M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $62.32 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $62.22 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.69M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $135.37 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $134.69 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Worldcoin صافي التدفق سعر WLDUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.72 M 0.36 2026-08-16 $0.28 M 0.36 2026-08-15 -$0.83 M 0.35 2026-08-14 -$0.20 M 0.35 2026-08-13 -$0.95 M 0.35 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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