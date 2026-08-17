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المزيد عن WLD

معلومات سعر WLD

ما هو WLD

الوثيقة البيضاء لـ WLD

الموقع الرسمي لـ WLD

اقتصاد توكن WLD

توقعات سعر WLD

سجل WLD

دليل شراء WLD

محول عملة WLD إلى الفيات

عقود WLD الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Worldcoin (WLD)

التحليل الفني اليوم لـ Worldcoin (WLD)

توفر صفحة Worldcoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WLD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Worldcoin أدناه.

تغير سعر Worldcoin (WLD)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.3583--+4.18%-3.35%+49.54%
اعرف المزيد عن سعر Worldcoin

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Worldcoin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Worldcoin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 5
شراء 13
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 3حيادي 1شراء 10
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 4شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.3584
0.3582
R2
0.3582
0.358
R1
0.3581
0.358
PP
0.3579
0.3579
S1
0.3578
0.3577
S2
0.3576
0.3577
S3
0.3575
0.3576

إشارات السوق الخاصة بـ Worldcoin

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.74M
$32.17 M
$33.91 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.10M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$62.32 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$62.22 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.69M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$135.37 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$134.69 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Worldcoin

صافي التدفقسعر WLDUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.72 M0.36
2026-08-16$0.28 M0.36
2026-08-15-$0.83 M0.35
2026-08-14-$0.20 M0.35
2026-08-13-$0.95 M0.35

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Worldcoin

تداول أسواق Worldcoin (WLD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Worldcoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWLD
$0.3583
$0.3583$0.3583
-0.22%
2.20M (USDT)
/USDCWLD
$0.358
$0.358$0.358
-0.30%
153.79K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة WLD إلى USD

المبلغ

WLD
WLD
USD
USD

1 WLD = 0.3583 USD

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