ما هو WHALE؟

WHALE هو نادي عضوية شامل للأشخاص الذين ولدوا في العصر الرقمي، ويركز على إدماج أعضاء WHALE في عصر النهضة للفن والثقافة الرقمية. بفضل الرمز الاجتماعي الخاص بالنادي، $WHALE، وصندوق الخزانة الخاص بالنادي، WHALE Vault، يقدم WHALE محتوى ومعلومات وتجارب مادية ومعتبرة لجيل جديد من المتحمسين للعالم الرقمي.

ما الذي يجعل WHALE فريدًا؟

برزت WHALE كأكبر مجتمع للرموز الاجتماعية في العالم، مدعومًا بأكثر مجموعة قيمة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) في العالم. تأسس WHALE عام 2020 على يد WhaleShark المجهول الهوية، ويضم أكثر من 25,000 عضو حول العالم، جميعهم يركزون على النقاش والاستيعاب طويل الأجل لـ Web 3 وثورة الندرة الحقيقية والأصول الرقمية والملكية والإدارة.

ما هي قصة WHALE؟

تأسس WHALE عام 2020 على يد WhaleShark المجهول الهوية، ونمت لتغدو مجتمعًا بارزًا في الفضاء الرقمي، مع التركيز على أهمية Web 3 والابتكار في الأصول الرقمية.

ماذا ينتظر WHALE في المستقبل؟

تواصل WHALE ريادتها في الفضاء الرقمي، مع التركيز على مستقبل الفن والثقافة الرقمية وتقنيات Web 3. بوجود مجتمع قوي ومجموعة قيمة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، تستعد WHALE لمزيد من النمو والابتكار.

ما الذي يمكن استخدام WHALE فيه؟

تركز WHALE على عدة مجالات رئيسية منها الفن الرقمي والتصوير الرقمي والموسيقى الرقمية والألعاب اللامركزية والميتافيرس. يمكن للأعضاء المشاركة في هذه المجالات عبر تجارب ومحتوى متنوع يقدمه النادي.

ما هو السعر الحالي لـ WHALE؟

السعر المباشر لـ WHALE (WHALE) هو $0.177851 USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف WHALE في السوق؟

تحتلّ WHALE حاليًا المرتبة #2293 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $1778512. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ WHALE؟

يبلغ المعروض المتداول لـ WHALE 10000000.0 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر WHALE خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت WHALE ضمن نطاق يتراوح بين $0.175627 (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$0.17787 (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد WHALE عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت WHALE أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $52.37، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول WHALE اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ WHALE؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة 1.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ SocialFi,NFT,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.