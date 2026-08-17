التحليل الفني اليوم لـ Wrapped BTC (WBTC)
توفر صفحة Wrapped BTC تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WBTC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Wrapped BTC أدناه.
تغير سعر Wrapped BTC (WBTC)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$63,894.19
|--
|-1.05%
|-0.31%
|-16.23%
تدفق رأس المال الخاص بـ Wrapped BTC
صافي التدفقسعر WBTCUSDT
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|-$0.47 M
|63,673.35
|2026-08-16
|$0.86 M
|63,165.19
|2026-08-15
|-$1.07 M
|63,121.19
|2026-08-14
|-$1.41 M
|63,007.81
|2026-08-13
|$1.03 M
|63,426.88
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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