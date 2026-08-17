شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Wrapped BTC، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Wrapped BTC، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن WBTC

معلومات سعر WBTC

ما هو WBTC

الوثيقة البيضاء لـ WBTC

الموقع الرسمي لـ WBTC

اقتصاد توكن WBTC

توقعات سعر WBTC

سجل WBTC

دليل شراء WBTC

محول عملة WBTC إلى الفيات

عقود WBTC الفورية

WBTC عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Wrapped BTC (WBTC)

التحليل الفني اليوم لـ Wrapped BTC (WBTC)

توفر صفحة Wrapped BTC تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WBTC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Wrapped BTC أدناه.

تغير سعر Wrapped BTC (WBTC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$63,894.19---1.05%-0.31%-16.23%
اعرف المزيد عن سعر Wrapped BTC

تدفق رأس المال الخاص بـ Wrapped BTC

صافي التدفقسعر WBTCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.47 M63,673.35
2026-08-16$0.86 M63,165.19
2026-08-15-$1.07 M63,121.19
2026-08-14-$1.41 M63,007.81
2026-08-13$1.03 M63,426.88

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Wrapped BTC

تداول أسواق Wrapped BTC (WBTC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Wrapped BTC المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWBTC
$63,898.96
$63,898.96$63,898.96
+1.16%
1.31 (USDT)
/USDCWBTC
$63,768.2
$63,768.2$63,768.2
+1.17%
0.49 (USDT)
/BTCWBTC
$1.0006
$1.0006$1.0006
+0.01%
0.14 (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة WBTC إلى USD

المبلغ

WBTC
WBTC
USD
USD

1 WBTC = 63,894.19 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.