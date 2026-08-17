التحليل الفني اليوم لـ WhiteBIT Token (WBT)
تغير سعر WhiteBIT Token (WBT)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$54.935
|--
|-1.88%
|-0.85%
|-3.01%
تدفق رأس المال الخاص بـ WhiteBIT Token
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|-$0.01 M
|54.93
|2026-08-16
|$0.02 M
|54.72
|2026-08-15
|-$0.04 M
|54.36
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
اكتشف المزيد عن WhiteBIT Token
WBT USDT (تداول العقود الآجلة)
قم بشراء أو بيع WBT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود WBT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.
تداول أسواق WhiteBIT Token (WBT) على MEXC
استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر WhiteBIT Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.
إخلاء المسؤولية
المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.