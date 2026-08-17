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المزيد عن WBT

معلومات سعر WBT

ما هو WBT

الوثيقة البيضاء لـ WBT

الموقع الرسمي لـ WBT

اقتصاد توكن WBT

توقعات سعر WBT

سجل WBT

دليل شراء WBT

محول عملة WBT إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ WhiteBIT Token (WBT)

التحليل الفني اليوم لـ WhiteBIT Token (WBT)

توفر صفحة WhiteBIT Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WBT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل WhiteBIT Token أدناه.

تغير سعر WhiteBIT Token (WBT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$54.935---1.88%-0.85%-3.01%
اعرف المزيد عن سعر WhiteBIT Token

تدفق رأس المال الخاص بـ WhiteBIT Token

صافي التدفقسعر WBTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M54.93
2026-08-16$0.02 M54.72
2026-08-15-$0.04 M54.36

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن WhiteBIT Token

WBT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع WBT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود WBT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق WhiteBIT Token (WBT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر WhiteBIT Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWBT
$54.945
$54.945$54.945
+0.41%
1.00K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة WBT إلى USD

المبلغ

WBT
WBT
USD
USD

1 WBT = 54.935 USD

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