توكنوميكس WhiteBIT Token (WBT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول WhiteBIT Token (WBT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات WhiteBIT Token (WBT) WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT. الموقع الرسمي: https://whitebit.com/ الوثيقة البيضاء: https://cdn.whitebit.com/wbt/whitepaper-en.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x925206b8a707096Ed26ae47C84747fE0bb734F59 اشتر WBT الآن!

توكنوميكس WhiteBIT Token (WBT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار WhiteBIT Token (WBT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.35B $ 17.35B $ 17.35B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 56.494 $ 56.494 $ 56.494 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 2.9801597999500005 $ 2.9801597999500005 $ 2.9801597999500005 السعر الحالي: $ 43.383 $ 43.383 $ 43.383 معرفة المزيد عن سعر WhiteBIT Token (WBT)

توكنوميكس WhiteBIT Token (WBT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس WhiteBIT Token (WBT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WBT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WBT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WBT، استكشف السعر المباشر لتوكن WBT!

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