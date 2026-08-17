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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Waves، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Waves، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن WAVES

معلومات سعر WAVES

ما هو WAVES

الوثيقة البيضاء لـ WAVES

الموقع الرسمي لـ WAVES

اقتصاد توكن WAVES

توقعات سعر WAVES

سجل WAVES

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محول عملة WAVES إلى الفيات

عقود WAVES الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Waves (WAVES)

التحليل الفني اليوم لـ Waves (WAVES)

توفر صفحة Waves تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WAVES، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Waves أدناه.

تغير سعر Waves (WAVES)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1938---4.35%-25.15%-49.00%
اعرف المزيد عن سعر Waves

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Waves

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Waves عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 5
حيادي 18
شراء 3
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 1حيادي 12شراء 1
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 6شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1945
0.1944
R2
0.1944
0.1944
R1
0.1944
0.1944
PP
0.1943
0.1943
S1
0.1943
0.1943
S2
0.1942
0.1943
S3
0.1942
0.1942

إشارات السوق الخاصة بـ Waves

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.06M
$3.80 M
$3.86 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.24 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.23 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Waves

صافي التدفقسعر WAVESUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.19
2026-08-16$0.00 M0.19
2026-08-15$0.00 M0.19
2026-08-14$0.00 M0.19
2026-08-13$0.00 M0.20

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Waves (WAVES) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Waves المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWAVES
$0.1938
$0.1938$0.1938
-0.41%
284.60K (USDT)
/USDCWAVES
$0.1936
$0.1936$0.1936
-0.45%
131.67K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة WAVES إلى USD

المبلغ

WAVES
WAVES
USD
USD

1 WAVES = 0.1938 USD

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