التحليل الفني اليوم لـ VeThor Token (VTHO) توفر صفحة VeThor Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ VTHO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل VeThor Token أدناه. التسجيل

تغير سعر VeThor Token (VTHO) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0003145 -- -7.80% -15.30% -38.98%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ VeThor Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ VeThor Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 11 حيادي 8 شراء 7 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 5 حيادي 4 شراء 5 المؤشرات الفنية : بيع بيع 6 حيادي 4 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.000314 0.000314 R2 0.000314 0.0003139 R1 0.0003139 0.0003139 PP 0.0003139 0.0003139 S1 0.0003138 0.0003138 S2 0.0003138 0.0003138 S3 0.0003137 0.0003138

إشارات السوق الخاصة بـ VeThor Token صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -2.58M $2.05 M $4.63 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.02 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ VeThor Token صافي التدفق سعر VTHOUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.00 2026-08-16 $0.00 M 0.00 2026-08-15 -$0.02 M 0.00 2026-08-14 $0.02 M 0.00 2026-08-13 $0.01 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق VeThor Token (VTHO) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر VeThor Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT VTHO $0.0003145 $0.0003145 $0.0003145 -1.31% 200.87M (USDT) تداول