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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول VeThor Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول VeThor Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن VTHO

معلومات سعر VTHO

ما هو VTHO

الوثيقة البيضاء لـ VTHO

الموقع الرسمي لـ VTHO

اقتصاد توكن VTHO

توقعات سعر VTHO

سجل VTHO

دليل شراء VTHO

محول عملة VTHO إلى الفيات

عقود VTHO الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ VeThor Token (VTHO)

التحليل الفني اليوم لـ VeThor Token (VTHO)

توفر صفحة VeThor Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ VTHO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل VeThor Token أدناه.

تغير سعر VeThor Token (VTHO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0003145---7.80%-15.30%-38.98%
اعرف المزيد عن سعر VeThor Token

المؤشرات الفنية الخاصة بـ VeThor Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ VeThor Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 11
حيادي 8
شراء 7
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 5حيادي 4شراء 5
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 4شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.000314
0.000314
R2
0.000314
0.0003139
R1
0.0003139
0.0003139
PP
0.0003139
0.0003139
S1
0.0003138
0.0003138
S2
0.0003138
0.0003138
S3
0.0003137
0.0003138

إشارات السوق الخاصة بـ VeThor Token

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-2.58M
$2.05 M
$4.63 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ VeThor Token

صافي التدفقسعر VTHOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15-$0.02 M0.00
2026-08-14$0.02 M0.00
2026-08-13$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق VeThor Token (VTHO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر VeThor Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTVTHO
$0.0003145
$0.0003145$0.0003145
-1.31%
200.87M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة VTHO إلى USD

المبلغ

VTHO
VTHO
USD
USD

1 VTHO = 0.0003145 USD

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