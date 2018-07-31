توكنوميكس VeThor Token (VTHO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول VeThor Token (VTHO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات VeThor Token (VTHO) The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform. الموقع الرسمي: https://www.vechain.org/ الوثيقة البيضاء: https://www.vechain.org/assets/whitepaper/whitepaper-3-0.pdf مستكشف الكتل: https://vechainstats.com/ اشتر VTHO الآن!

توكنوميكس VeThor Token (VTHO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار VeThor Token (VTHO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 177.44M $ 177.44M $ 177.44M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 92.32B $ 92.32B $ 92.32B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0284833 $ 0.0284833 $ 0.0284833 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000152617258992 $ 0.000152617258992 $ 0.000152617258992 السعر الحالي: $ 0.001922 $ 0.001922 $ 0.001922 معرفة المزيد عن سعر VeThor Token (VTHO)

توكنوميكس VeThor Token (VTHO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس VeThor Token (VTHO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VTHO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VTHO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VTHO، استكشف السعر المباشر لتوكن VTHO!

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