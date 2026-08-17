التحليل الفني اليوم لـ Velodrome Finance (VELODROME) توفر صفحة Velodrome Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ VELODROME، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Velodrome Finance أدناه. التسجيل

تغير سعر Velodrome Finance (VELODROME) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.01711 -- +0.05% -9.33% +14.67%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Velodrome Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Velodrome Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 10 حيادي 0 شراء 16 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 1 حيادي 0 شراء 13 المؤشرات الفنية : بيع بيع 9 حيادي 0 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01715 0.01714 R2 0.01714 0.01713 R1 0.01713 0.01713 PP 0.01712 0.01712 S1 0.01711 0.01711 S2 0.0171 0.01711 S3 0.01709 0.0171

إشارات السوق الخاصة بـ Velodrome Finance صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.61M $5.70 M $6.31 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.21 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.24 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Velodrome Finance صافي التدفق سعر VELODROMEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.04 M 0.02 2026-08-16 -$0.03 M 0.02 2026-08-15 -$0.09 M 0.02 2026-08-14 -$0.05 M 0.02 2026-08-13 $0.00 M 0.02 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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