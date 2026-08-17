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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Velodrome Finance، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Velodrome Finance، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن VELODROME

معلومات سعر VELODROME

ما هو VELODROME

الوثيقة البيضاء لـ VELODROME

الموقع الرسمي لـ VELODROME

اقتصاد توكن VELODROME

توقعات سعر VELODROME

سجل VELODROME

دليل شراء VELODROME

محول عملة VELODROME إلى الفيات

عقود VELODROME الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Velodrome Finance (VELODROME)

التحليل الفني اليوم لـ Velodrome Finance (VELODROME)

توفر صفحة Velodrome Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ VELODROME، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Velodrome Finance أدناه.

تغير سعر Velodrome Finance (VELODROME)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01711--+0.05%-9.33%+14.67%
اعرف المزيد عن سعر Velodrome Finance

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Velodrome Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Velodrome Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 10
حيادي 0
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 0شراء 13
المؤشرات الفنية:بيعبيع 9حيادي 0شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01715
0.01714
R2
0.01714
0.01713
R1
0.01713
0.01713
PP
0.01712
0.01712
S1
0.01711
0.01711
S2
0.0171
0.01711
S3
0.01709
0.0171

إشارات السوق الخاصة بـ Velodrome Finance

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.61M
$5.70 M
$6.31 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.21 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.24 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Velodrome Finance

صافي التدفقسعر VELODROMEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.02
2026-08-16-$0.03 M0.02
2026-08-15-$0.09 M0.02
2026-08-14-$0.05 M0.02
2026-08-13$0.00 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Velodrome Finance

تداول أسواق Velodrome Finance (VELODROME) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Velodrome Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTVELODROME
$0.01712
$0.01712$0.01712
+2.02%
3.13M (USDT)
/USDCVELODROME
$0.01708
$0.01708$0.01708
+1.84%
3.16M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة VELODROME إلى USD

المبلغ

VELODROME
VELODROME
USD
USD

1 VELODROME = 0.01711 USD

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