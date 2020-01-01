توكنوميكس Velodrome Finance (VELODROME) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Velodrome Finance (VELODROME)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Velodrome Finance (VELODROME) Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential. الموقع الرسمي: https://velodrome.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.velodrome.finance/ مستكشف الكتل: https://optimistic.etherscan.io/token/0x9560e827af36c94d2ac33a39bce1fe78631088db اشتر VELODROME الآن!

توكنوميكس Velodrome Finance (VELODROME) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Velodrome Finance (VELODROME)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 46.64M $ 46.64M $ 46.64M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 915.20M $ 915.20M $ 915.20M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.448 $ 0.448 $ 0.448 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 السعر الحالي: $ 0.05096 $ 0.05096 $ 0.05096 معرفة المزيد عن سعر Velodrome Finance (VELODROME)

توكنوميكس Velodrome Finance (VELODROME): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Velodrome Finance (VELODROME) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VELODROME التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VELODROME التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VELODROME، استكشف السعر المباشر لتوكن VELODROME!

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