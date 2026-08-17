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التحليل الفني اليوم لـ VELO (VELO)

التحليل الفني اليوم لـ VELO (VELO)

توفر صفحة VELO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ VELO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل VELO أدناه.

تغير سعر VELO (VELO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.003101---5.58%-5.86%-15.00%
اعرف المزيد عن سعر VELO

المؤشرات الفنية الخاصة بـ VELO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ VELO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 2
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 2شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.003108
0.003107
R2
0.003107
0.003107
R1
0.003107
0.003107
PP
0.003106
0.003106
S1
0.003106
0.003106
S2
0.003105
0.003106
S3
0.003105
0.003105

إشارات السوق الخاصة بـ VELO

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.58M
$7.89 M
$8.47 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.29 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.27 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ VELO

صافي التدفقسعر VELOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.02 M0.00
2026-08-16-$0.02 M0.00
2026-08-15$0.03 M0.00
2026-08-14$0.03 M0.00
2026-08-13$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق VELO (VELO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر VELO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTVELO
$0.003101
$0.003101$0.003101
+0.84%
2.17M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة VELO إلى USD

المبلغ

VELO
VELO
USD
USD

1 VELO = 0.003101 USD

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