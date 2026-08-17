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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول TerraClassicUSD، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول TerraClassicUSD، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن USTC

معلومات سعر USTC

ما هو USTC

الوثيقة البيضاء لـ USTC

الموقع الرسمي لـ USTC

اقتصاد توكن USTC

توقعات سعر USTC

سجل USTC

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محول عملة USTC إلى الفيات

عقود USTC الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ TerraClassicUSD (USTC)

التحليل الفني اليوم لـ TerraClassicUSD (USTC)

توفر صفحة TerraClassicUSD تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ USTC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل TerraClassicUSD أدناه.

تغير سعر TerraClassicUSD (USTC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.004871---3.43%-10.73%-21.20%
اعرف المزيد عن سعر TerraClassicUSD

المؤشرات الفنية الخاصة بـ TerraClassicUSD

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ TerraClassicUSD عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 6
حيادي 6
شراء 14
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 0شراء 12
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 6شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.004873
0.004871
R2
0.004871
0.004869
R1
0.00487
0.004869
PP
0.004868
0.004868
S1
0.004867
0.004866
S2
0.004864
0.004866
S3
0.004863
0.004864

إشارات السوق الخاصة بـ TerraClassicUSD

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.20M
$1.32 M
$1.52 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.28 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.29 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ TerraClassicUSD

صافي التدفقسعر USTCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.00
2026-08-16-$0.01 M0.00
2026-08-15-$0.01 M0.00
2026-08-14-$0.08 M0.00
2026-08-13-$0.07 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن TerraClassicUSD

تداول أسواق TerraClassicUSD (USTC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر TerraClassicUSD المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUSTC
$0.004871
$0.004871$0.004871
-1.11%
14.71M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة USTC إلى USD

المبلغ

USTC
USTC
USD
USD

1 USTC = 0.004871 USD

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