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المزيد عن USDP

معلومات سعر USDP

ما هو USDP

الوثيقة البيضاء لـ USDP

الموقع الرسمي لـ USDP

اقتصاد توكن USDP

توقعات سعر USDP

سجل USDP

دليل شراء USDP

محول عملة USDP إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ USDP (USDP)

التحليل الفني اليوم لـ USDP (USDP)

توفر صفحة USDP تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ USDP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل USDP أدناه.

تغير سعر USDP (USDP)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.0001---0.04%-0.06%-0.01%
اعرف المزيد عن سعر USDP

تدفق رأس المال الخاص بـ USDP

صافي التدفقسعر USDPUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M1.00
2026-08-16$0.01 M1.00
2026-08-15$0.00 M1.00
2026-08-14$0.13 M1.00
2026-08-13$0.01 M1.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن USDP

USDP USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع USDP باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود USDP USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق USDP (USDP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر USDP المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUSDP
$1.0002
$1.0002$1.0002
-0.02%
5.63K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة USDP إلى USD

المبلغ

USDP
USDP
USD
USD

1 USDP = 1.0001 USD

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