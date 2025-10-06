سعر Uranus المباشر اليوم هو 0.5461 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي URANUS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر URANUS بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Uranus المباشر اليوم هو 0.5461 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي URANUS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر URANUS بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Uranus

Uranus السعر(URANUS)

السعر المباشر لـ 1 URANUS إلى USD:

$0.546
$0.546$0.546
-1.26%1D
USD
مخطط أسعار Uranus (URANUS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:07:11 (UTC+8)

معلومات سعر Uranus (URANUS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.48744
$ 0.48744$ 0.48744
24 ساعة منخفض
$ 0.61921
$ 0.61921$ 0.61921
24 ساعة مرتفع

$ 0.48744
$ 0.48744$ 0.48744

$ 0.61921
$ 0.61921$ 0.61921

--
----

--
----

+2.77%

-1.26%

+149.41%

+149.41%

سعر Uranus (URANUS) في الوقت الحقيقي هو $ 0.5461. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول URANUS بين أدنى سعر $ 0.48744 وأعلى سعر $ 0.61921، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـURANUS على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير URANUS +2.77% على مدار الساعة الماضية، -1.26% على مدار 24 ساعة، و +149.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Uranus (URANUS)

--
----

$ 125.74K
$ 125.74K$ 125.74K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Uranus هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 125.74K. العرض المتداول لـ URANUS يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Uranus (URANUS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Uranus لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0069674-1.26%
30 يوم$ +0.32124+142.86%
60 يوم$ +0.12592+29.96%
90 يوم$ -0.12038-18.07%
تغير سعر Uranus اليوم

سجل اليوم URANUS تغيرًا $ -0.0069674 (-1.26%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Uranus لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.32124 (+142.86%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Uranus لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد URANUS تغييرًا في $ +0.12592 (+29.96%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Uranus لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.12038 (-18.07%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Uranus (URANUS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Uranus.

ما هو Uranus ( URANUS )

توكن Uranus هو عملة ميم ذو طابع كوكبي أطلقه @jup_studio، وهو مشابه في مفهومه لكوكب المشتري وميتيورا.

متوفر Uranus على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Uranus الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين URANUSلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Uranus على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Uranus سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Uranus (USD)

كم ستكون قيمة Uranus (URANUS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Uranus (URANUS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Uranus.

تحقق الآن من توقعات سعر Uranus!

توكنوميكس Uranus (URANUS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Uranus (URANUS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس URANUS والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Uranus ( URANUS )

هل تبحث عن كيفية شراء Uranus؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Uranus على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة URANUS إلى العملات المحلية

1 Uranus (URANUS) إلى VND
14,370.6215
1 Uranus (URANUS) إلى AUD
A$0.824611
1 Uranus (URANUS) إلى GBP
0.409575
1 Uranus (URANUS) إلى EUR
0.464185
1 Uranus (URANUS) إلى USD
$0.5461
1 Uranus (URANUS) إلى MYR
RM2.288159
1 Uranus (URANUS) إلى TRY
22.908895
1 Uranus (URANUS) إلى JPY
¥83.0072
1 Uranus (URANUS) إلى ARS
ARS$804.268775
1 Uranus (URANUS) إلى RUB
43.278425
1 Uranus (URANUS) إلى INR
48.209708
1 Uranus (URANUS) إلى IDR
Rp9,101.663026
1 Uranus (URANUS) إلى PHP
32.077914
1 Uranus (URANUS) إلى EGP
￡E.25.868757
1 Uranus (URANUS) إلى BRL
R$2.921635
1 Uranus (URANUS) إلى CAD
C$0.759079
1 Uranus (URANUS) إلى BDT
66.853562
1 Uranus (URANUS) إلى NGN
794.90316
1 Uranus (URANUS) إلى COP
$2,108.4921
1 Uranus (URANUS) إلى ZAR
R.9.360154
1 Uranus (URANUS) إلى UAH
22.996271
1 Uranus (URANUS) إلى TZS
T.Sh.1,345.071605
1 Uranus (URANUS) إلى VES
Bs118.5037
1 Uranus (URANUS) إلى CLP
$513.8801
1 Uranus (URANUS) إلى PKR
Rs154.830272
1 Uranus (URANUS) إلى KZT
291.404421
1 Uranus (URANUS) إلى THB
฿17.628108
1 Uranus (URANUS) إلى TWD
NT$16.694277
1 Uranus (URANUS) إلى AED
د.إ2.004187
1 Uranus (URANUS) إلى CHF
Fr0.431419
1 Uranus (URANUS) إلى HKD
HK$4.243197
1 Uranus (URANUS) إلى AMD
֏209.232754
1 Uranus (URANUS) إلى MAD
.د.م5.040503
1 Uranus (URANUS) إلى MXN
$10.070084
1 Uranus (URANUS) إلى SAR
ريال2.047875
1 Uranus (URANUS) إلى ETB
Br82.826987
1 Uranus (URANUS) إلى KES
KSh70.550659
1 Uranus (URANUS) إلى JOD
د.أ0.3871849
1 Uranus (URANUS) إلى PLN
1.982343
1 Uranus (URANUS) إلى RON
лв2.386457
1 Uranus (URANUS) إلى SEK
kr5.122418
1 Uranus (URANUS) إلى BGN
лв0.917448
1 Uranus (URANUS) إلى HUF
Ft182.331868
1 Uranus (URANUS) إلى CZK
11.41349
1 Uranus (URANUS) إلى KWD
د.ك0.1671066
1 Uranus (URANUS) إلى ILS
1.774825
1 Uranus (URANUS) إلى BOB
Bs3.773551
1 Uranus (URANUS) إلى AZN
0.92837
1 Uranus (URANUS) إلى TJS
SM5.045964
1 Uranus (URANUS) إلى GEL
1.485392
1 Uranus (URANUS) إلى AOA
Kz497.808377
1 Uranus (URANUS) إلى BHD
.د.ب0.2053336
1 Uranus (URANUS) إلى BMD
$0.5461
1 Uranus (URANUS) إلى DKK
kr3.505962
1 Uranus (URANUS) إلى HNL
L14.384274
1 Uranus (URANUS) إلى MUR
24.853011
1 Uranus (URANUS) إلى NAD
$9.431147
1 Uranus (URANUS) إلى NOK
kr5.450078
1 Uranus (URANUS) إلى NZD
$0.939292
1 Uranus (URANUS) إلى PAB
B/.0.5461
1 Uranus (URANUS) إلى PGK
K2.299081
1 Uranus (URANUS) إلى QAR
ر.ق1.987804
1 Uranus (URANUS) إلى RSD
дин.55.057802
1 Uranus (URANUS) إلى UZS
soʻm6,579.516559
1 Uranus (URANUS) إلى ALL
L45.364527
1 Uranus (URANUS) إلى ANG
ƒ0.977519
1 Uranus (URANUS) إلى AWG
ƒ0.98298
1 Uranus (URANUS) إلى BBD
$1.0922
1 Uranus (URANUS) إلى BAM
KM0.911987
1 Uranus (URANUS) إلى BIF
Fr1,610.4489
1 Uranus (URANUS) إلى BND
$0.704469
1 Uranus (URANUS) إلى BSD
$0.5461
1 Uranus (URANUS) إلى JMD
$87.638128
1 Uranus (URANUS) إلى KHR
2,202.011725
1 Uranus (URANUS) إلى KMF
Fr229.9081
1 Uranus (URANUS) إلى LAK
11,871.738893
1 Uranus (URANUS) إلى LKR
රු166.336599
1 Uranus (URANUS) إلى MDL
L9.2837
1 Uranus (URANUS) إلى MGA
Ar2,437.943308
1 Uranus (URANUS) إلى MOP
P4.374261
1 Uranus (URANUS) إلى MVR
8.35533
1 Uranus (URANUS) إلى MWK
MK948.089671
1 Uranus (URANUS) إلى MZN
MT34.89579
1 Uranus (URANUS) إلى NPR
रु77.16393
1 Uranus (URANUS) إلى PYG
3,872.9412
1 Uranus (URANUS) إلى RWF
Fr793.4833
1 Uranus (URANUS) إلى SBD
$4.488942
1 Uranus (URANUS) إلى SCR
7.579868
1 Uranus (URANUS) إلى SRD
$21.592794
1 Uranus (URANUS) إلى SVC
$4.778375
1 Uranus (URANUS) إلى SZL
L9.431147
1 Uranus (URANUS) إلى TMT
m1.91135
1 Uranus (URANUS) إلى TND
د.ت1.6033496
1 Uranus (URANUS) إلى TTD
$3.708019
1 Uranus (URANUS) إلى UGX
Sh1,902.6124
1 Uranus (URANUS) إلى XAF
Fr308.0004
1 Uranus (URANUS) إلى XCD
$1.47447
1 Uranus (URANUS) إلى XOF
Fr308.0004
1 Uranus (URANUS) إلى XPF
Fr55.7022
1 Uranus (URANUS) إلى BWP
P7.771003
1 Uranus (URANUS) إلى BZD
$1.097661
1 Uranus (URANUS) إلى CVE
$51.699287
1 Uranus (URANUS) إلى DJF
Fr97.2058
1 Uranus (URANUS) إلى DOP
$34.983166
1 Uranus (URANUS) إلى DZD
د.ج70.93839
1 Uranus (URANUS) إلى FJD
$1.228725
1 Uranus (URANUS) إلى GNF
Fr4,748.3395
1 Uranus (URANUS) إلى GTQ
Q4.183126
1 Uranus (URANUS) إلى GYD
$114.364262
1 Uranus (URANUS) إلى ISK
kr67.1703

Uranus المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Uranus، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Uranus

كم يساوي Uranus (URANUS) اليوم؟
سعر URANUS المباشر في USD هو USD 0.5461، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر URANUS إلى USD الحالي؟
سعر URANUS إلى USD الحالي هو $ 0.5461. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Uranus ؟
القيمة السوقية لعملة URANUS هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن URANUS؟
العرض المتداول لتوكن URANUS هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ URANUS؟
حقق URANUS سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ URANUS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- URANUS.
ما هو حجم تداول URANUS؟
حجم تداول URANUS المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 125.74K USD.
هل سترتفع URANUS هذا العام؟
قد يرتفع URANUS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر URANUS لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Uranus (URANUS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

1 URANUS = 0.5461 USD

