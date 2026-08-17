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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول UMA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول UMA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن UMA

معلومات سعر UMA

ما هو UMA

الوثيقة البيضاء لـ UMA

الموقع الرسمي لـ UMA

اقتصاد توكن UMA

توقعات سعر UMA

سجل UMA

دليل شراء UMA

محول عملة UMA إلى الفيات

عقود UMA الفورية

UMA عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ UMA (UMA)

التحليل الفني اليوم لـ UMA (UMA)

توفر صفحة UMA تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ UMA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل UMA أدناه.

تغير سعر UMA (UMA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.3175---6.51%-12.68%-30.04%
اعرف المزيد عن سعر UMA

المؤشرات الفنية الخاصة بـ UMA

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ UMA عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 17
حيادي 7
شراء 2
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 1شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 6شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.3162
0.3162
R2
0.3162
0.3161
R1
0.3161
0.3161
PP
0.3161
0.3161
S1
0.316
0.316
S2
0.316
0.316
S3
0.3159
0.316

إشارات السوق الخاصة بـ UMA

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.42M
$7.99 M
$8.41 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.15 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ UMA

صافي التدفقسعر UMAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.32
2026-08-16-$0.01 M0.32
2026-08-15-$0.01 M0.33
2026-08-14$0.00 M0.32
2026-08-13-$0.03 M0.32

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن UMA

تداول أسواق UMA (UMA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر UMA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUMA
$0.3177
$0.3177$0.3177
-1.76%
181.62K (USDT)
/USDCUMA
$0.3174
$0.3174$0.3174
-1.79%
172.44K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة UMA إلى USD

المبلغ

UMA
UMA
USD
USD

1 UMA = 0.3175 USD

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