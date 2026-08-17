التحليل الفني اليوم لـ UMA (UMA) توفر صفحة UMA تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ UMA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل UMA أدناه. التسجيل

تغير سعر UMA (UMA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.3175 -- -6.51% -12.68% -30.04%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ UMA

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ UMA عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 17 حيادي 7 شراء 2 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 13 حيادي 1 شراء 0 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 6 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.3162 0.3162 R2 0.3162 0.3161 R1 0.3161 0.3161 PP 0.3161 0.3161 S1 0.316 0.316 S2 0.316 0.316 S3 0.3159 0.316

إشارات السوق الخاصة بـ UMA صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.42M $7.99 M $8.41 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.16 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.15 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ UMA صافي التدفق سعر UMAUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.02 M 0.32 2026-08-16 -$0.01 M 0.32 2026-08-15 -$0.01 M 0.33 2026-08-14 $0.00 M 0.32 2026-08-13 -$0.03 M 0.32 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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