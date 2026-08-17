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المزيد عن TURBO

معلومات سعر TURBO

ما هو TURBO

الموقع الرسمي لـ TURBO

اقتصاد توكن TURBO

توقعات سعر TURBO

سجل TURBO

دليل شراء TURBO

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TURBO عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Turbo (TURBO)

التحليل الفني اليوم لـ Turbo (TURBO)

توفر صفحة Turbo تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TURBO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Turbo أدناه.

تغير سعر Turbo (TURBO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0007778---9.70%-4.46%-30.66%
اعرف المزيد عن سعر Turbo

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Turbo

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Turbo عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 7
حيادي 12
شراء 7
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 8شراء 0
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 4شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.000777
0.000777
R2
0.000777
0.000776
R1
0.000776
0.000776
PP
0.000776
0.000776
S1
0.000775
0.000775
S2
0.000775
0.000775
S3
0.000774
0.000775

إشارات السوق الخاصة بـ Turbo

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.31M
$13.55 M
$13.86 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.15 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.17 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.52 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.51 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Turbo

صافي التدفقسعر TURBOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.00
2026-08-16$0.02 M0.00
2026-08-15$0.01 M0.00
2026-08-14$0.01 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Turbo

تداول أسواق Turbo (TURBO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Turbo المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTURBO
$0.0007778
$0.0007778$0.0007778
-2.60%
83.45M (USDT)
/USDCTURBO
$0.0007765
$0.0007765$0.0007765
-2.70%
69.12M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TURBO إلى USD

المبلغ

TURBO
TURBO
USD
USD

1 TURBO = 0.0007778 USD

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