التحليل الفني اليوم لـ Turbo (TURBO) توفر صفحة Turbo تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TURBO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Turbo أدناه. التسجيل

تغير سعر Turbo (TURBO) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0007778 -- -9.70% -4.46% -30.66%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Turbo

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Turbo عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 7 حيادي 12 شراء 7 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 6 حيادي 8 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 1 حيادي 4 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.000777 0.000777 R2 0.000777 0.000776 R1 0.000776 0.000776 PP 0.000776 0.000776 S1 0.000775 0.000775 S2 0.000775 0.000775 S3 0.000774 0.000775

إشارات السوق الخاصة بـ Turbo صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.31M $13.55 M $13.86 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.15 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.17 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.52 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.51 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Turbo صافي التدفق سعر TURBOUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.04 M 0.00 2026-08-16 $0.02 M 0.00 2026-08-15 $0.01 M 0.00 2026-08-14 $0.01 M 0.00 2026-08-13 $0.00 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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