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ما هو TRAC

الوثيقة البيضاء لـ TRAC

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التحليل الفني اليوم لـ OriginTrail (TRAC)

التحليل الفني اليوم لـ OriginTrail (TRAC)

توفر صفحة OriginTrail تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TRAC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل OriginTrail أدناه.

تغير سعر OriginTrail (TRAC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.2585---6.72%-0.73%-30.29%
اعرف المزيد عن سعر OriginTrail

تدفق رأس المال الخاص بـ OriginTrail

صافي التدفقسعر TRACUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.26
2026-08-16-$0.03 M0.26
2026-08-15-$0.03 M0.26
2026-08-14-$0.12 M0.26
2026-08-13$0.01 M0.27

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن OriginTrail

تداول أسواق OriginTrail (TRAC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر OriginTrail المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTRAC
$0.2583
$0.2583$0.2583
+0.07%
318.83K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TRAC إلى USD

المبلغ

TRAC
TRAC
USD
USD

1 TRAC = 0.2585 USD

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