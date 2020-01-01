توكنوميكس OriginTrail (TRAC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OriginTrail (TRAC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OriginTrail (TRAC) OriginTrail هو نظام بيئي مُخصص لبناء اقتصاد عالمي مستدام من خلال تنظيم أصول معرفية موثوقة وجاهزة للذكاء الاصطناعي. باستخدام مخطط المعرفة اللامركزي الفريد وسلسلة الكتل NeuroWeb، يُوفر النظام بحثًا دلاليًا مُعززًا بالذكاء الاصطناعي للشركات والأفراد حول العالم. الموقع الرسمي: https://origintrail.io/ الوثيقة البيضاء: https://origintrail.io/ecosystem/whitepaper مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f اشتر TRAC الآن!

توكنوميكس OriginTrail (TRAC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OriginTrail (TRAC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 240.40M $ 240.40M $ 240.40M إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 240.40M $ 240.40M $ 240.40M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.595 $ 0.595 $ 0.595 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00378464362016 $ 0.00378464362016 $ 0.00378464362016 السعر الحالي: $ 0.4808 $ 0.4808 $ 0.4808 معرفة المزيد عن سعر OriginTrail (TRAC)

توكنوميكس OriginTrail (TRAC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OriginTrail (TRAC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TRAC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TRAC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TRAC، استكشف السعر المباشر لتوكن TRAC!

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