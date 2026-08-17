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كرنفال TradFi مع 1,000,000$
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التحليل الفني اليوم لـ TokenFi (TOKEN)

التحليل الفني اليوم لـ TokenFi (TOKEN)

توفر صفحة TokenFi تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TOKEN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل TokenFi أدناه.

تغير سعر TokenFi (TOKEN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.001689---8.21%-19.88%-45.34%
اعرف المزيد عن سعر TokenFi

تدفق رأس المال الخاص بـ TokenFi

صافي التدفقسعر TOKENUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق TokenFi (TOKEN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر TokenFi المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTOKEN
$0.001689
$0.001689$0.001689
+0.23%
34.19M (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TOKEN إلى USD

المبلغ

TOKEN
TOKEN
USD
USD

1 TOKEN = 0.001689 USD

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