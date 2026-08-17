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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Threshold، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Threshold، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن T

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ما هو T

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التحليل الفني اليوم لـ Threshold (T)

التحليل الفني اليوم لـ Threshold (T)

توفر صفحة Threshold تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ T، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Threshold أدناه.

تغير سعر Threshold (T)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.003312---7.59%-17.68%-37.83%
اعرف المزيد عن سعر Threshold

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Threshold

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Threshold عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 15
حيادي 10
شراء 1
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 9حيادي 5شراء 0
المؤشرات الفنية:بيع قويبيع 6حيادي 5شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.003309
0.003308
R2
0.003308
0.003308
R1
0.003308
0.003308
PP
0.003307
0.003307
S1
0.003307
0.003307
S2
0.003306
0.003307
S3
0.003306
0.003306

إشارات السوق الخاصة بـ Threshold

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.01M
$2.46 M
$2.45 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Threshold

صافي التدفقسعر TUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.00
2026-08-16$0.01 M0.00
2026-08-15-$0.03 M0.00
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13$0.02 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Threshold (T) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Threshold المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTT
$0.003312
$0.003312$0.003312
-1.60%
17.10M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة T إلى USD

المبلغ

T
T
USD
USD

1 T = 0.003312 USD

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