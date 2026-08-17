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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SSV Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SSV Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SSV

معلومات سعر SSV

ما هو SSV

الوثيقة البيضاء لـ SSV

الموقع الرسمي لـ SSV

اقتصاد توكن SSV

توقعات سعر SSV

سجل SSV

دليل شراء SSV

محول عملة SSV إلى الفيات

عقود SSV الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ SSV Token (SSV)

التحليل الفني اليوم لـ SSV Token (SSV)

توفر صفحة SSV Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SSV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SSV Token أدناه.

تغير سعر SSV Token (SSV)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$2.161--+2.90%+8.37%-13.94%
اعرف المزيد عن سعر SSV Token

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SSV Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SSV Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 18
حيادي 4
شراء 4
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 0شراء 1
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 4شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
2.158
2.157
R2
2.157
2.1562
R1
2.1559
2.1557
PP
2.155
2.155
S1
2.1539
2.1542
S2
2.1529
2.1537
S3
2.1519
2.1529

إشارات السوق الخاصة بـ SSV Token

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.33M
$5.18 M
$5.51 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.06 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ SSV Token

صافي التدفقسعر SSVUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.02 M2.18
2026-08-16$0.02 M2.14
2026-08-15$0.03 M2.17
2026-08-14$0.00 M2.06
2026-08-13$0.07 M2.05

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن SSV Token

تداول أسواق SSV Token (SSV) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SSV Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSSV
$2.159
$2.159$2.159
+1.07%
23.99K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SSV إلى USD

المبلغ

SSV
SSV
USD
USD

1 SSV = 2.161 USD

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