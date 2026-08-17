التحليل الفني اليوم لـ SSV Token (SSV) توفر صفحة SSV Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SSV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SSV Token أدناه. التسجيل

تغير سعر SSV Token (SSV) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $2.161 -- +2.90% +8.37% -13.94%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SSV Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SSV Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 18 حيادي 4 شراء 4 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 13 حيادي 0 شراء 1 المؤشرات الفنية : بيع بيع 5 حيادي 4 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 2.158 2.157 R2 2.157 2.1562 R1 2.1559 2.1557 PP 2.155 2.155 S1 2.1539 2.1542 S2 2.1529 2.1537 S3 2.1519 2.1529

إشارات السوق الخاصة بـ SSV Token صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.33M $5.18 M $5.51 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.07 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.06 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ SSV Token صافي التدفق سعر SSVUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.02 M 2.18 2026-08-16 $0.02 M 2.14 2026-08-15 $0.03 M 2.17 2026-08-14 $0.00 M 2.06 2026-08-13 $0.07 M 2.05 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق SSV Token (SSV) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SSV Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT SSV $2.159 $2.159 $2.159 +1.07% 23.99K (USDT) تداول