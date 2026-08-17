التحليل الفني اليوم لـ Spell Token (SPELL) توفر صفحة Spell Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SPELL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Spell Token أدناه. التسجيل

تغير سعر Spell Token (SPELL) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.00007693 -- -3.42% -10.92% -51.22%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Spell Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Spell Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 12 حيادي 7 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 10 حيادي 4 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 3 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0000769 0.0000769 R2 0.0000769 0.0000768 R1 0.0000768 0.0000768 PP 0.0000768 0.0000768 S1 0.0000767 0.0000767 S2 0.0000767 0.0000767 S3 0.0000766 0.0000767

إشارات السوق الخاصة بـ Spell Token صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.67M $9.58 M $10.25 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.05 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.06 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Spell Token صافي التدفق سعر SPELLUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.00 2026-08-16 -$0.01 M 0.00 2026-08-15 $0.00 M 0.00 2026-08-14 -$0.01 M 0.00 2026-08-13 $0.00 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Spell Token (SPELL) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Spell Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT SPELL $0.00007693 $0.00007693 $0.00007693 -1.55% 727.91M (USDT) تداول