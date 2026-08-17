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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Spell Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Spell Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SPELL

معلومات سعر SPELL

ما هو SPELL

الوثيقة البيضاء لـ SPELL

الموقع الرسمي لـ SPELL

اقتصاد توكن SPELL

توقعات سعر SPELL

سجل SPELL

دليل شراء SPELL

محول عملة SPELL إلى الفيات

عقود SPELL الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Spell Token (SPELL)

التحليل الفني اليوم لـ Spell Token (SPELL)

توفر صفحة Spell Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SPELL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Spell Token أدناه.

تغير سعر Spell Token (SPELL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.00007693---3.42%-10.92%-51.22%
اعرف المزيد عن سعر Spell Token

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Spell Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Spell Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 12
حيادي 7
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 10حيادي 4شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0000769
0.0000769
R2
0.0000769
0.0000768
R1
0.0000768
0.0000768
PP
0.0000768
0.0000768
S1
0.0000767
0.0000767
S2
0.0000767
0.0000767
S3
0.0000766
0.0000767

إشارات السوق الخاصة بـ Spell Token

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.67M
$9.58 M
$10.25 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.06 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Spell Token

صافي التدفقسعر SPELLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.00
2026-08-16-$0.01 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Spell Token (SPELL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Spell Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSPELL
$0.00007693
$0.00007693$0.00007693
-1.55%
727.91M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SPELL إلى USD

المبلغ

SPELL
SPELL
USD
USD

1 SPELL = 0.00007693 USD

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