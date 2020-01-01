توكنوميكس Spell Token (SPELL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Spell Token (SPELL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Spell Token (SPELL) Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money. الموقع الرسمي: https://abracadabra.money/ الوثيقة البيضاء: https://docs.abracadabra.money/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/BCsFXYm81iqXyYmrLKgAp3AePcgLHnirb8FjTs6sjM7U اشتر SPELL الآن!

توكنوميكس Spell Token (SPELL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Spell Token (SPELL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 79.78M $ 79.78M $ 79.78M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 164.06B $ 164.06B $ 164.06B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.035449 $ 0.035449 $ 0.035449 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000349821697120155 $ 0.000349821697120155 $ 0.000349821697120155 السعر الحالي: $ 0.0004863 $ 0.0004863 $ 0.0004863 معرفة المزيد عن سعر Spell Token (SPELL)

توكنوميكس Spell Token (SPELL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Spell Token (SPELL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SPELL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SPELL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SPELL، استكشف السعر المباشر لتوكن SPELL!

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