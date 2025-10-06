ما هو Illusion of Life ( SPARK )

مشروع SPARK هو مشروع تجريبي بدأته IllusionOfLife، ويركز على سرد "تمكين الذكاء الاصطناعي + النمو الذي يقوده المجتمع"، ويهدف إلى إنشاء أول كائن حي افتراضي ريادي واستكشاف حدود سرد القصص باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Illusion of Life المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Illusion of Life، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Illusion of Life كم يساوي Illusion of Life (SPARK) اليوم؟ سعر SPARK المباشر في USD هو USD 0.003776 ، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق. ما هو سعر SPARK إلى USD الحالي؟ $ 0.003776 . راجع سعر SPARK إلى USD الحالي هو. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة. ما هي القيمة السوقية لـ Illusion of Life ؟ القيمة السوقية لعملة SPARK هي -- USD . القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها. ما هو العرض المتداول لتوكن SPARK؟ العرض المتداول لتوكن SPARK هو -- USD . ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SPARK؟ حقق SPARK سعرًا قياسيًا قدره -- USD . ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SPARK؟ أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- SPARK . ما هو حجم تداول SPARK؟ حجم تداول SPARK المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 87.37K USD . هل سترتفع SPARK هذا العام؟ قد يرتفع SPARK هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SPARK لمزيد من التحليل المتعمق.

