سعر Illusion of Life المباشر اليوم هو 0.003776 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SPARK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SPARK بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Illusion of Life المباشر اليوم هو 0.003776 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SPARK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SPARK بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن SPARK

معلومات سعر SPARK

الموقع الرسمي لـ SPARK

اقتصاد توكن SPARK

توقعات سعر SPARK

سجل SPARK

دليل شراء SPARK

محول عملة SPARK إلى الفيات

SPARK العقود الفورية

SPARK عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Illusion of Life

Illusion of Life السعر(SPARK)

السعر المباشر لـ 1 SPARK إلى USD:

$0.00377
$0.00377$0.00377
-14.45%1D
USD
مخطط أسعار Illusion of Life (SPARK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:43:14 (UTC+8)

معلومات سعر Illusion of Life (SPARK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.003396
$ 0.003396$ 0.003396
24 ساعة منخفض
$ 0.004858
$ 0.004858$ 0.004858
24 ساعة مرتفع

$ 0.003396
$ 0.003396$ 0.003396

$ 0.004858
$ 0.004858$ 0.004858

--
----

--
----

-0.40%

-14.45%

+32.81%

+32.81%

سعر Illusion of Life (SPARK) في الوقت الحقيقي هو $ 0.003776. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPARK بين أدنى سعر $ 0.003396 وأعلى سعر $ 0.004858، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPARK على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPARK -0.40% على مدار الساعة الماضية، -14.45% على مدار 24 ساعة، و +32.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Illusion of Life (SPARK)

--
----

$ 87.37K
$ 87.37K$ 87.37K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Illusion of Life هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 87.37K. العرض المتداول لـ SPARK يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Illusion of Life (SPARK) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Illusion of Life لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00063678-14.45%
30 يوم$ -0.008964-70.37%
60 يوم$ -0.007935-67.76%
90 يوم$ -0.001224-24.48%
تغير سعر Illusion of Life اليوم

سجل اليوم SPARK تغيرًا $ -0.00063678 (-14.45%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Illusion of Life لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.008964 (-70.37%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Illusion of Life لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SPARK تغييرًا في $ -0.007935 (-67.76%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Illusion of Life لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.001224 (-24.48%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Illusion of Life (SPARK)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Illusion of Life.

ما هو Illusion of Life ( SPARK )

مشروع SPARK هو مشروع تجريبي بدأته IllusionOfLife، ويركز على سرد "تمكين الذكاء الاصطناعي + النمو الذي يقوده المجتمع"، ويهدف إلى إنشاء أول كائن حي افتراضي ريادي واستكشاف حدود سرد القصص باستخدام الذكاء الاصطناعي.

متوفر Illusion of Life على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Illusion of Life الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين SPARKلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Illusion of Life على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Illusion of Life سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Illusion of Life (USD)

كم ستكون قيمة Illusion of Life (SPARK) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Illusion of Life (SPARK) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Illusion of Life.

تحقق الآن من توقعات سعر Illusion of Life!

توكنوميكس Illusion of Life (SPARK)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Illusion of Life (SPARK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SPARK والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Illusion of Life ( SPARK )

هل تبحث عن كيفية شراء Illusion of Life؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Illusion of Life على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة SPARK إلى العملات المحلية

1 Illusion of Life (SPARK) إلى VND
99.36544
1 Illusion of Life (SPARK) إلى AUD
A$0.00570176
1 Illusion of Life (SPARK) إلى GBP
0.002832
1 Illusion of Life (SPARK) إلى EUR
0.0032096
1 Illusion of Life (SPARK) إلى USD
$0.003776
1 Illusion of Life (SPARK) إلى MYR
RM0.01582144
1 Illusion of Life (SPARK) إلى TRY
0.1584032
1 Illusion of Life (SPARK) إلى JPY
¥0.573952
1 Illusion of Life (SPARK) إلى ARS
ARS$5.561104
1 Illusion of Life (SPARK) إلى RUB
0.29921024
1 Illusion of Life (SPARK) إلى INR
0.33311872
1 Illusion of Life (SPARK) إلى IDR
Rp62.93330816
1 Illusion of Life (SPARK) إلى PHP
0.22184
1 Illusion of Life (SPARK) إلى EGP
￡E.0.17894464
1 Illusion of Life (SPARK) إلى BRL
R$0.0202016
1 Illusion of Life (SPARK) إلى CAD
C$0.00524864
1 Illusion of Life (SPARK) إلى BDT
0.46225792
1 Illusion of Life (SPARK) إلى NGN
5.4963456
1 Illusion of Life (SPARK) إلى COP
$14.5230624
1 Illusion of Life (SPARK) إلى ZAR
R.0.06468288
1 Illusion of Life (SPARK) إلى UAH
0.15900736
1 Illusion of Life (SPARK) إلى TZS
T.Sh.9.3004768
1 Illusion of Life (SPARK) إلى VES
Bs0.819392
1 Illusion of Life (SPARK) إلى CLP
$3.553216
1 Illusion of Life (SPARK) إلى PKR
Rs1.07057152
1 Illusion of Life (SPARK) إلى KZT
2.01491136
1 Illusion of Life (SPARK) إلى THB
฿0.12181376
1 Illusion of Life (SPARK) إلى TWD
NT$0.11543232
1 Illusion of Life (SPARK) إلى AED
د.إ0.01385792
1 Illusion of Life (SPARK) إلى CHF
Fr0.00298304
1 Illusion of Life (SPARK) إلى HKD
HK$0.02933952
1 Illusion of Life (SPARK) إلى AMD
֏1.44673664
1 Illusion of Life (SPARK) إلى MAD
.د.م0.03485248
1 Illusion of Life (SPARK) إلى MXN
$0.06962944
1 Illusion of Life (SPARK) إلى SAR
ريال0.01412224
1 Illusion of Life (SPARK) إلى ETB
Br0.57270592
1 Illusion of Life (SPARK) إلى KES
KSh0.48782144
1 Illusion of Life (SPARK) إلى JOD
د.أ0.002677184
1 Illusion of Life (SPARK) إلى PLN
0.01370688
1 Illusion of Life (SPARK) إلى RON
лв0.01646336
1 Illusion of Life (SPARK) إلى SEK
kr0.03534336
1 Illusion of Life (SPARK) إلى BGN
лв0.00634368
1 Illusion of Life (SPARK) إلى HUF
Ft1.26031552
1 Illusion of Life (SPARK) إلى CZK
0.07888064
1 Illusion of Life (SPARK) إلى KWD
د.ك0.001155456
1 Illusion of Life (SPARK) إلى ILS
0.012272
1 Illusion of Life (SPARK) إلى BOB
Bs0.02609216
1 Illusion of Life (SPARK) إلى AZN
0.0064192
1 Illusion of Life (SPARK) إلى TJS
SM0.03489024
1 Illusion of Life (SPARK) إلى GEL
0.01027072
1 Illusion of Life (SPARK) إلى AOA
Kz3.44208832
1 Illusion of Life (SPARK) إلى BHD
.د.ب0.001419776
1 Illusion of Life (SPARK) إلى BMD
$0.003776
1 Illusion of Life (SPARK) إلى DKK
kr0.02420416
1 Illusion of Life (SPARK) إلى HNL
L0.09945984
1 Illusion of Life (SPARK) إلى MUR
0.17184576
1 Illusion of Life (SPARK) إلى NAD
$0.06521152
1 Illusion of Life (SPARK) إلى NOK
kr0.03768448
1 Illusion of Life (SPARK) إلى NZD
$0.00649472
1 Illusion of Life (SPARK) إلى PAB
B/.0.003776
1 Illusion of Life (SPARK) إلى PGK
K0.01589696
1 Illusion of Life (SPARK) إلى QAR
ر.ق0.01374464
1 Illusion of Life (SPARK) إلى RSD
дин.0.380432
1 Illusion of Life (SPARK) إلى UZS
soʻm45.49396544
1 Illusion of Life (SPARK) إلى ALL
L0.31367232
1 Illusion of Life (SPARK) إلى ANG
ƒ0.00675904
1 Illusion of Life (SPARK) إلى AWG
ƒ0.0067968
1 Illusion of Life (SPARK) إلى BBD
$0.007552
1 Illusion of Life (SPARK) إلى BAM
KM0.00630592
1 Illusion of Life (SPARK) إلى BIF
Fr11.135424
1 Illusion of Life (SPARK) إلى BND
$0.00487104
1 Illusion of Life (SPARK) إلى BSD
$0.003776
1 Illusion of Life (SPARK) إلى JMD
$0.60597248
1 Illusion of Life (SPARK) إلى KHR
15.225776
1 Illusion of Life (SPARK) إلى KMF
Fr1.589696
1 Illusion of Life (SPARK) إلى LAK
82.08695488
1 Illusion of Life (SPARK) إلى LKR
රු1.15013184
1 Illusion of Life (SPARK) إلى MDL
L0.06404096
1 Illusion of Life (SPARK) إلى MGA
Ar16.85712128
1 Illusion of Life (SPARK) إلى MOP
P0.03024576
1 Illusion of Life (SPARK) إلى MVR
0.0577728
1 Illusion of Life (SPARK) إلى MWK
MK6.55555136
1 Illusion of Life (SPARK) إلى MZN
MT0.2412864
1 Illusion of Life (SPARK) إلى NPR
रु0.5335488
1 Illusion of Life (SPARK) إلى PYG
26.779392
1 Illusion of Life (SPARK) إلى RWF
Fr5.486528
1 Illusion of Life (SPARK) إلى SBD
$0.03103872
1 Illusion of Life (SPARK) إلى SCR
0.05241088
1 Illusion of Life (SPARK) إلى SRD
$0.14930304
1 Illusion of Life (SPARK) إلى SVC
$0.03304
1 Illusion of Life (SPARK) إلى SZL
L0.06521152
1 Illusion of Life (SPARK) إلى TMT
m0.013216
1 Illusion of Life (SPARK) إلى TND
د.ت0.011086336
1 Illusion of Life (SPARK) إلى TTD
$0.02563904
1 Illusion of Life (SPARK) إلى UGX
Sh13.155584
1 Illusion of Life (SPARK) إلى XAF
Fr2.125888
1 Illusion of Life (SPARK) إلى XCD
$0.0101952
1 Illusion of Life (SPARK) إلى XOF
Fr2.125888
1 Illusion of Life (SPARK) إلى XPF
Fr0.385152
1 Illusion of Life (SPARK) إلى BWP
P0.05373248
1 Illusion of Life (SPARK) إلى BZD
$0.00758976
1 Illusion of Life (SPARK) إلى CVE
$0.35747392
1 Illusion of Life (SPARK) إلى DJF
Fr0.672128
1 Illusion of Life (SPARK) إلى DOP
$0.24189056
1 Illusion of Life (SPARK) إلى DZD
د.ج0.4905024
1 Illusion of Life (SPARK) إلى FJD
$0.008496
1 Illusion of Life (SPARK) إلى GNF
Fr32.83232
1 Illusion of Life (SPARK) إلى GTQ
Q0.02892416
1 Illusion of Life (SPARK) إلى GYD
$0.79076992
1 Illusion of Life (SPARK) إلى ISK
kr0.464448

Illusion of Life المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Illusion of Life، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Illusion of Life الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Illusion of Life

كم يساوي Illusion of Life (SPARK) اليوم؟
سعر SPARK المباشر في USD هو USD 0.003776، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SPARK إلى USD الحالي؟
سعر SPARK إلى USD الحالي هو $ 0.003776. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Illusion of Life ؟
القيمة السوقية لعملة SPARK هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SPARK؟
العرض المتداول لتوكن SPARK هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SPARK؟
حقق SPARK سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SPARK؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- SPARK.
ما هو حجم تداول SPARK؟
حجم تداول SPARK المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 87.37K USD.
هل سترتفع SPARK هذا العام؟
قد يرتفع SPARK هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SPARK لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:43:14 (UTC+8)

تحديثات Illusion of Life (SPARK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة SPARK إلى USD

المبلغ

SPARK
SPARK
USD
USD

1 SPARK = 0.003776 USD

تداول SPARK

/USDTSPARK
$0.00377
$0.00377$0.00377
-14.35%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,278.56
$113,278.56$113,278.56

-1.18%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.19
$4,021.19$4,021.19

-1.84%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04643
$0.04643$0.04643

-0.02%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.46
$195.46$195.46

-1.72%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4714
$3.4714$3.4714

-10.00%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.19
$4,021.19$4,021.19

-1.84%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,278.56
$113,278.56$113,278.56

-1.18%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.46
$195.46$195.46

-1.72%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6303
$2.6303$2.6303

-0.21%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19410
$0.19410$0.19410

-2.83%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.333
$2.333$2.333

+211.06%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001500
$0.00001500$0.00001500

+130.76%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000242
$0.0000000242$0.0000000242

+181.39%

شعار DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.004920
$0.004920$0.004920

+96.80%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008736
$0.0008736$0.0008736

+89.62%