سعر Wo Ta Ma Lai Le اليوم

السعر المباشر لمشروع Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) اليوم هو $ 0.009314، مع تغير بنسبة 3.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 我踏马来了 الحالي إلى USD هو $ 0.009314 لكل 我踏马来了.

يحتل Wo Ta Ma Lai Le حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- 我踏马来了. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 我踏马来了 بين $ 0.00892 (أدنى) و$ 0.009478 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك 我踏马来了 بمقدار +1.18% خلال الساعة الماضية و+0.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.20K.

معلومات سوق Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 54.20K$ 54.20K $ 54.20K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Wo Ta Ma Lai Le هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.20K. العرض المتداول لـ 我踏马来了 يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.