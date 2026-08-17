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سعر Wo Ta Ma Lai Le المباشر اليوم هو 0.009314 USD. القيمة السوقية لـ 我踏马来了 هي -- USD. تابع تحديثات أسعار 我踏马来了 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Wo Ta Ma Lai Le المباشر اليوم هو 0.009314 USD. القيمة السوقية لـ 我踏马来了 هي -- USD. تابع تحديثات أسعار 我踏马来了 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

السعر المباشر لـ 1 我踏马来了 إلى USD:

$0.009314
$0.009314$0.009314
+3.09%1D
USD
مخطط أسعار Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 14:51:50 (UTC+8)

سعر Wo Ta Ma Lai Le اليوم

السعر المباشر لمشروع Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) اليوم هو $ 0.009314، مع تغير بنسبة 3.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 我踏马来了 الحالي إلى USD هو $ 0.009314 لكل 我踏马来了.

يحتل Wo Ta Ma Lai Le حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- 我踏马来了. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 我踏马来了 بين $ 0.00892 (أدنى) و$ 0.009478 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك 我踏马来了 بمقدار +1.18% خلال الساعة الماضية و+0.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.20K.

معلومات سوق Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

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$ 54.20K
$ 54.20K$ 54.20K

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$ 0.00$ 0.00

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BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Wo Ta Ma Lai Le هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.20K. العرض المتداول لـ 我踏马来了 يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Wo Ta Ma Lai Le بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00892
$ 0.00892$ 0.00892
24 ساعة منخفض
$ 0.009478
$ 0.009478$ 0.009478
24 ساعة مرتفع

$ 0.00892
$ 0.00892$ 0.00892

$ 0.009478
$ 0.009478$ 0.009478

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+1.18%

+3.09%

+0.03%

+0.03%

سجل سعر Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Wo Ta Ma Lai Le لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00027918+3.09%
30 يوم$ +0.001542+19.84%
60 يوم$ +0.000868+10.27%
90 يوم$ +0.000491+5.56%
تغير سعر Wo Ta Ma Lai Le اليوم

سجل اليوم 我踏马来了 تغيرًا $ +0.00027918 (+3.09%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Wo Ta Ma Lai Le لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.001542 (+19.84%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Wo Ta Ma Lai Le لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد 我踏马来了 تغييرًا في $ +0.000868 (+10.27%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Wo Ta Ma Lai Le لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.000491 (+5.56%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل Wo Ta Ma Lai Le

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Wo Ta Ma Lai Le الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Wo Ta Ma Lai Le؟

تؤثر عدة عوامل في أسعار رموز وو تا ما لاي لي:

1. معنويات السوق والضجة التي يثيرها المجتمع
2. حجم التداول والسيولة في البورصات
3. الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الفيروسي
4. تحركات الحيتان وأنشطة أصحاب الحصص الكبيرة
5. الاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
6. أداء قطاع عملات الميم
7. إدراج الرموز وإزالتها من البورصات
8. الأخبار المتعلقة باللوائح والقوانين التي تؤثر في رموز الميم
9. مستوى المشاركة المجتمعية وعدد المحتفظين بالرموز
10. عمليات التلاعب بالسوق وخطط "الضخ والتفريغ"

بصفتها عملة ميم، تتميز أسعارها بالتقلب الشديد والطابع التكهنّي.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Wo Ta Ma Lai Le اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر "وو تا ما لاي لي" اليوم، لأنها على الأرجح عملة مشفرة أو رمز مميز شهير حظي باهتمام مجتمعات العملات المشفرة. يراقب المتداولون والمستثمرون سعرها بحثًا عن أرباح محتملة أو لرصد اتجاهات السوق أو لمجرد الترفيه، إذ إن عملات الميم يمكن أن تكون شديدة التقلب.

توقعات أسعار Wo Ta Ma Lai Le

Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف 我踏马来了 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرWo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Wo Ta Ma Lai Le نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Wo Ta Ma Lai Le الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار 我踏马来了 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Wo Ta Ma Lai Le.

كيفية شراء واستثمار Wo Ta Ma Lai Le في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Wo Ta Ma Lai Le؟ شراء 我踏马来了 سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Wo Ta Ma Lai Le. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Wo Ta Ma Lai Le فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Wo Ta Ma Lai Le

يسمح لك امتلاك Wo Ta Ma Lai Le بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Wo Ta Ma Lai Le ( 我踏马来了 )

اسم التوكن مستوحى من ميم عامي صيني؛ إذ تُعد عبارة “我踏马来了” (لقد وصلتُ للتو) تلاعبًا لفظيًا لعبارة “我他妈来了” (لقد وصلتُ بحق)، وتحمل نبرة مرِحة وتعبيرية حازمة في الوقت نفسه.

Wo Ta Ma Lai Le المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Wo Ta Ma Lai Le، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemChinese MemeFour.meme Ecosystem (BNB Memes)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Wo Ta Ma Lai Le

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 14:51:50 (UTC+8)

تحديثات Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Wo Ta Ma Lai Le

我踏马来了 USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع 我踏马来了 باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود 我踏马来了 USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Wo Ta Ma Lai Le المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDT我踏马来了
$0.00931
$0.00931$0.00931
+2.95%
5.94M (USDT)

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