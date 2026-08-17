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المزيد عن SNX

معلومات سعر SNX

ما هو SNX

الوثيقة البيضاء لـ SNX

الموقع الرسمي لـ SNX

اقتصاد توكن SNX

توقعات سعر SNX

سجل SNX

دليل شراء SNX

محول عملة SNX إلى الفيات

عقود SNX الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ SNX (SNX)

التحليل الفني اليوم لـ SNX (SNX)

توفر صفحة SNX تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SNX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SNX أدناه.

تغير سعر SNX (SNX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1976---6.53%-9.94%-35.30%
اعرف المزيد عن سعر SNX

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SNX

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SNX عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 3
حيادي 7
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 3شراء 10
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 4شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1973
0.1972
R2
0.1972
0.1972
R1
0.1971
0.1971
PP
0.197
0.197
S1
0.1969
0.197
S2
0.1969
0.1969
S3
0.1967
0.1969

إشارات السوق الخاصة بـ SNX

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.13M
$3.01 M
$2.88 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.12 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.11 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.42 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.40 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ SNX

صافي التدفقسعر SNXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.20
2026-08-16-$0.01 M0.20
2026-08-15$0.00 M0.20
2026-08-14-$0.02 M0.20
2026-08-13-$0.01 M0.20

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن SNX

تداول أسواق SNX (SNX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SNX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSNX
$0.1975
$0.1975$0.1975
-0.80%
286.01K (USDT)
/USDCSNX
$0.1974
$0.1974$0.1974
-0.65%
296.27K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SNX إلى USD

المبلغ

SNX
SNX
USD
USD

1 SNX = 0.1976 USD

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