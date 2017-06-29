شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول StatusNetwork، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول StatusNetwork، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SNT

معلومات سعر SNT

ما هو SNT

الوثيقة البيضاء لـ SNT

الموقع الرسمي لـ SNT

اقتصاد توكن SNT

توقعات سعر SNT

سجل SNT

دليل شراء SNT

محول عملة SNT إلى الفيات

عقود SNT الفورية

SNT عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ StatusNetwork (SNT)

التحليل الفني اليوم لـ StatusNetwork (SNT)

توفر صفحة StatusNetwork تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SNT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل StatusNetwork أدناه.

تغير سعر StatusNetwork (SNT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.00535---1.48%-25.28%-44.62%
اعرف المزيد عن سعر StatusNetwork

المؤشرات الفنية الخاصة بـ StatusNetwork

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ StatusNetwork عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 3
شراء 12
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 5حيادي 0شراء 9
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 3شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.005324
0.005322
R2
0.005322
0.005319
R1
0.005317
0.005318
PP
0.005315
0.005315
S1
0.00531
0.005312
S2
0.005308
0.005311
S3
0.005303
0.005308

إشارات السوق الخاصة بـ StatusNetwork

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.26M
$1.19 M
$1.45 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.11 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.71 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.71 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ StatusNetwork

صافي التدفقسعر SNTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.11 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.05 M0.00
2026-08-14$0.03 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن StatusNetwork

تداول أسواق StatusNetwork (SNT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر StatusNetwork المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSNT
$0.00534
$0.00534$0.00534
+11.01%
10.18M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SNT إلى USD

المبلغ

SNT
SNT
USD
USD

1 SNT = 0.00535 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.