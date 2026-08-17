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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SKALE، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SKALE، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SKL

معلومات سعر SKL

ما هو SKL

الوثيقة البيضاء لـ SKL

الموقع الرسمي لـ SKL

اقتصاد توكن SKL

توقعات سعر SKL

سجل SKL

دليل شراء SKL

محول عملة SKL إلى الفيات

عقود SKL الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ SKALE (SKL)

التحليل الفني اليوم لـ SKALE (SKL)

توفر صفحة SKALE تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SKL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SKALE أدناه.

تغير سعر SKALE (SKL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.003385---6.70%-12.22%-44.01%
اعرف المزيد عن سعر SKALE

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SKALE

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SKALE عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 2
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 1شراء 13
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.003381
0.003381
R2
0.003381
0.00338
R1
0.00338
0.00338
PP
0.00338
0.00338
S1
0.003379
0.003379
S2
0.003379
0.003379
S3
0.003378
0.003379

إشارات السوق الخاصة بـ SKALE

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.10M
$1.84 M
$1.74 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.06 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ SKALE

صافي التدفقسعر SKLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.00
2026-08-16$0.01 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.03 M0.00
2026-08-13-$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق SKALE (SKL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SKALE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSKL
$0.003385
$0.003385$0.003385
-1.51%
16.46M (USDT)
/USDCSKL
$0.003381
$0.003381$0.003381
-1.48%
15.73M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SKL إلى USD

المبلغ

SKL
SKL
USD
USD

1 SKL = 0.003385 USD

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