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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SHIBAINU، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SHIBAINU، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SHIB

معلومات سعر SHIB

ما هو SHIB

الوثيقة البيضاء لـ SHIB

الموقع الرسمي لـ SHIB

اقتصاد توكن SHIB

توقعات سعر SHIB

سجل SHIB

دليل شراء SHIB

محول عملة SHIB إلى الفيات

عقود SHIB الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ SHIBAINU (SHIB)

التحليل الفني اليوم لـ SHIBAINU (SHIB)

توفر صفحة SHIBAINU تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SHIB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SHIBAINU أدناه.

تغير سعر SHIBAINU (SHIB)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.000004486---3.64%+7.96%-21.44%
اعرف المزيد عن سعر SHIBAINU

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SHIBAINU

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SHIBAINU عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 1
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.000004487
0.000004487
R2
0.000004487
0.000004486
R1
0.000004486
0.000004486
PP
0.000004486
0.000004486
S1
0.000004485
0.000004485
S2
0.000004485
0.000004485
S3
0.000004484
0.000004485

إشارات السوق الخاصة بـ SHIBAINU

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
13.82M
$53.05 M
$39.22 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.09M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$9.25 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$9.33 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.29M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$20.59 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$20.30 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ SHIBAINU

صافي التدفقسعر SHIBUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.07 M0.00
2026-08-16-$1.57 M0.00
2026-08-15-$0.30 M0.00
2026-08-14-$0.29 M0.00
2026-08-13$0.15 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن SHIBAINU

تداول أسواق SHIBAINU (SHIB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SHIBAINU المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSHIB
$0.000004485
$0.000004485$0.000004485
-0.20%
126.66B (USDT)
/USDCSHIB
$0.000004479
$0.000004479$0.000004479
-0.26%
5.66B (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SHIB إلى USD

المبلغ

SHIB
SHIB
USD
USD

1 SHIB = 0.000004486 USD

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