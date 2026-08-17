التحليل الفني اليوم لـ SHIBAINU (SHIB) توفر صفحة SHIBAINU تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SHIB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SHIBAINU أدناه. التسجيل

تغير سعر SHIBAINU (SHIB) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.000004486 -- -3.64% +7.96% -21.44%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SHIBAINU

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SHIBAINU عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 1 شراء 18 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 1 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.000004487 0.000004487 R2 0.000004487 0.000004486 R1 0.000004486 0.000004486 PP 0.000004486 0.000004486 S1 0.000004485 0.000004485 S2 0.000004485 0.000004485 S3 0.000004484 0.000004485

إشارات السوق الخاصة بـ SHIBAINU صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 13.82M $53.05 M $39.22 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.09M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $9.25 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $9.33 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.29M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $20.59 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $20.30 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ SHIBAINU صافي التدفق سعر SHIBUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.07 M 0.00 2026-08-16 -$1.57 M 0.00 2026-08-15 -$0.30 M 0.00 2026-08-14 -$0.29 M 0.00 2026-08-13 $0.15 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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