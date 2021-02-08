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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SafePal، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SafePal، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SFP

معلومات سعر SFP

ما هو SFP

الوثيقة البيضاء لـ SFP

الموقع الرسمي لـ SFP

اقتصاد توكن SFP

توقعات سعر SFP

سجل SFP

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التحليل الفني اليوم لـ SafePal (SFP)

التحليل الفني اليوم لـ SafePal (SFP)

توفر صفحة SafePal تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SFP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SafePal أدناه.

تغير سعر SafePal (SFP)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.2426--+2.40%+14.54%-11.30%
اعرف المزيد عن سعر SafePal

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SafePal

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SafePal عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 5
حيادي 2
شراء 19
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 1شراء 13
المؤشرات الفنية:حياديبيع 5حيادي 1شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.2426
0.2425
R2
0.2425
0.2425
R1
0.2425
0.2425
PP
0.2424
0.2424
S1
0.2424
0.2424
S2
0.2423
0.2424
S3
0.2423
0.2423

إشارات السوق الخاصة بـ SafePal

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.02M
$2.00 M
$2.01 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.19 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.19 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.28 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.28 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ SafePal

صافي التدفقسعر SFPUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.23
2026-08-16$0.03 M0.23
2026-08-15$0.00 M0.24
2026-08-14-$0.02 M0.23
2026-08-13$0.00 M0.24

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق SafePal (SFP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SafePal المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSFP
$0.2423
$0.2423$0.2423
+4.84%
254.43K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SFP إلى USD

المبلغ

SFP
SFP
USD
USD

1 SFP = 0.2426 USD

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