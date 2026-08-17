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المزيد عن SEI

معلومات سعر SEI

ما هو SEI

الوثيقة البيضاء لـ SEI

الموقع الرسمي لـ SEI

اقتصاد توكن SEI

توقعات سعر SEI

سجل SEI

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التحليل الفني اليوم لـ SEI (SEI)

التحليل الفني اليوم لـ SEI (SEI)

توفر صفحة SEI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SEI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SEI أدناه.

تغير سعر SEI (SEI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03991---4.41%-13.94%-33.68%
اعرف المزيد عن سعر SEI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SEI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SEI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 9
حيادي 5
شراء 12
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 1شراء 9
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 4شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03989
0.03988
R2
0.03988
0.03988
R1
0.03988
0.03988
PP
0.03987
0.03987
S1
0.03987
0.03987
S2
0.03986
0.03987
S3
0.03986
0.03986

إشارات السوق الخاصة بـ SEI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.65M
$18.80 M
$19.45 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$3.19 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$3.14 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.50M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$11.76 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$11.26 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ SEI

صافي التدفقسعر SEIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.04
2026-08-16-$0.15 M0.04
2026-08-15$0.16 M0.04
2026-08-14-$0.26 M0.04
2026-08-13-$0.03 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن SEI

تداول أسواق SEI (SEI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SEI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSEI
$0.03991
$0.03991$0.03991
-0.10%
1.12M (USDT)
/USDCSEI
$0.03985
$0.03985$0.03985
-0.20%
1.40M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SEI إلى USD

المبلغ

SEI
SEI
USD
USD

1 SEI = 0.03991 USD

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