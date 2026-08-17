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المزيد عن SAUCE

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ما هو SAUCE

الوثيقة البيضاء لـ SAUCE

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التحليل الفني اليوم لـ SaucerSwap (SAUCE)

التحليل الفني اليوم لـ SaucerSwap (SAUCE)

توفر صفحة SaucerSwap تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SAUCE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SaucerSwap أدناه.

تغير سعر SaucerSwap (SAUCE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01222---5.93%-4.69%-39.69%
اعرف المزيد عن سعر SaucerSwap

تدفق رأس المال الخاص بـ SaucerSwap

صافي التدفقسعر SAUCEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن SaucerSwap

SAUCE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع SAUCE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود SAUCE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق SaucerSwap (SAUCE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SaucerSwap المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSAUCE
$0.01222
$0.01222$0.01222
+0.32%
81.63K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SAUCE إلى USD

المبلغ

SAUCE
SAUCE
USD
USD

1 SAUCE = 0.01222 USD

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