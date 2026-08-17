التحليل الفني اليوم لـ Santos FC Fan Token (SANTOS) توفر صفحة Santos FC Fan Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SANTOS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Santos FC Fan Token أدناه. التسجيل

تغير سعر Santos FC Fan Token (SANTOS) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.4696 -- -3.95% -7.60% -55.00%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Santos FC Fan Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Santos FC Fan Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 8 شراء 11 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 2 حيادي 2 شراء 10 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 5 حيادي 6 شراء 1 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.4683 0.4682 R2 0.4682 0.4682 R1 0.4682 0.4682 PP 0.4681 0.4681 S1 0.4681 0.4681 S2 0.468 0.4681 S3 0.468 0.468

إشارات السوق الخاصة بـ Santos FC Fan Token صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.55M $8.53 M $9.08 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.08 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.23 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.24 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Santos FC Fan Token صافي التدفق سعر SANTOSUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.47 2026-08-16 -$0.02 M 0.47 2026-08-15 -$0.01 M 0.48 2026-08-14 $0.03 M 0.47 2026-08-13 $0.02 M 0.47 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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