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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Santos FC Fan Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Santos FC Fan Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Santos FC Fan Token (SANTOS)

التحليل الفني اليوم لـ Santos FC Fan Token (SANTOS)

توفر صفحة Santos FC Fan Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SANTOS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Santos FC Fan Token أدناه.

تغير سعر Santos FC Fan Token (SANTOS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.4696---3.95%-7.60%-55.00%
اعرف المزيد عن سعر Santos FC Fan Token

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Santos FC Fan Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Santos FC Fan Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 8
شراء 11
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 2شراء 10
المؤشرات الفنية:حياديبيع 5حيادي 6شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.4683
0.4682
R2
0.4682
0.4682
R1
0.4682
0.4682
PP
0.4681
0.4681
S1
0.4681
0.4681
S2
0.468
0.4681
S3
0.468
0.468

إشارات السوق الخاصة بـ Santos FC Fan Token

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.55M
$8.53 M
$9.08 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.23 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.24 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Santos FC Fan Token

صافي التدفقسعر SANTOSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.47
2026-08-16-$0.02 M0.47
2026-08-15-$0.01 M0.48
2026-08-14$0.03 M0.47
2026-08-13$0.02 M0.47

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Santos FC Fan Token

تداول أسواق Santos FC Fan Token (SANTOS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Santos FC Fan Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSANTOS
$0.4695
$0.4695$0.4695
-0.76%
130.22K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SANTOS إلى USD

المبلغ

SANTOS
SANTOS
USD
USD

1 SANTOS = 0.4696 USD

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