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المزيد عن RVN

معلومات سعر RVN

ما هو RVN

الوثيقة البيضاء لـ RVN

الموقع الرسمي لـ RVN

اقتصاد توكن RVN

توقعات سعر RVN

سجل RVN

دليل شراء RVN

محول عملة RVN إلى الفيات

عقود RVN الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ RavenCoin (RVN)

التحليل الفني اليوم لـ RavenCoin (RVN)

توفر صفحة RavenCoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RVN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل RavenCoin أدناه.

تغير سعر RavenCoin (RVN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.003335---6.90%-11.47%-38.46%
اعرف المزيد عن سعر RavenCoin

المؤشرات الفنية الخاصة بـ RavenCoin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ RavenCoin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 9
حيادي 2
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 0شراء 12
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.002823
0.002823
R2
0.002823
0.002822
R1
0.002822
0.002822
PP
0.002822
0.002822
S1
0.002821
0.002821
S2
0.002821
0.002821
S3
0.00282
0.002821

إشارات السوق الخاصة بـ RavenCoin

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.00M
$2.31 M
$2.30 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.38 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.39 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.10M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.64 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.54 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ RavenCoin

صافي التدفقسعر RVNUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.16 M0.00
2026-08-16-$0.04 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14-$0.20 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن RavenCoin

تداول أسواق RavenCoin (RVN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر RavenCoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRVN
$0.003335
$0.003335$0.003335
+15.27%
19.52M (USDT)
/USDCRVN
$0.003322
$0.003322$0.003322
+14.74%
17.70M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة RVN إلى USD

المبلغ

RVN
RVN
USD
USD

1 RVN = 0.003335 USD

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